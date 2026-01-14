PSV strijdt woensdagavond om een plek in de kwartfinales van de EuroJackpot KNVB Beker. De ploeg van Peter Bosz moet daar FC Den Bosch voor aan de kant zetten. En dat bleek in het verleden een pittige tegenstander. Volg hier alle hoogtepunten van het duel live.

PSV heeft dit seizoen een goede kans om de dubbel te pakken. De Eindhovenaren staan fier aan kop in de Eredivisie (dertien punten voor op nummer twee Feyenoord) en zijn woensdagavond de grote favoriet tegen Den Bosch. De tegenstander op De Vliert is namelijk de nummer zeven van de Keuken Kampioen Divisie.

Waarschuwing voor PSV

Toch gaat het niet makkelijk worden tegen Den Bosch, kijkend naar het verleden. Dat merkte oud-PSV'er Berry van Aerle in gesprek met Sportnieuws.nl ook op: "Als je daar aankomt, dan weet je gewoon dat er altijd een pittige sfeer hangt en dat het lastig wordt. Dat is nu ook een waarschuwing voor PSV."

De twee troffen elkaar zes keer in de KNVB Beker. PSV had tweemaal verlenging nodig om van Den Bosch te winnen en één keer trok de underdog zelfs aan het langste eind na penalty's. "Dat zegt wel wat over bekerwedstrijden. Je denkt: ze winnen wel makkelijk van een KKD-club… Nou, dat is het echt niet. Dat is zó anders, je weet het nooit."

Opstelling van PSV

Van Aerle heeft dan ook een tip voor Bosz: stel de beste spelers op. Maar in de opstelling staan toch een paar wijzigingen. Zo krijgt Kiliann Sildillia de kans op rechtsback, Armando Obispo in het centrum van de verdediging, Noah Fernandez (18 jaar) op het middenveld en Esmir Bajraktarević (20 jaar) in de punt. Verder ook basisplaatsen voor Ryan Flamingo en Kiliann Sildillia.



Opstelling PSV: Kovar; Sildillia, Flamingo, Obispo, Dest; Schouten, Fernandez, Wanner; Man, Bajraktarevic en Driouech.

Go Ahead Eagles is de regerend bekerwinnaar en komt woensdag ook in actie, om 20.00 uur tegen Heracles Almelo. PSV zal ook met een schuin oog kijken naar Alkmaar, waar Ajax op bezoek gaat bij AZ.