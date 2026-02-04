Terwijl er totaal geen spanning meer in de wedstrijd zit, laat Heerenveen nog van zich horen. Invaller Luca Oyen scoorde een gigantische frommelgoal en redde daarmee de eer voor de Friezen. Maar de 4-1 voorsprong van PSV lijkt niet meer in gevaar te komen. Volg het duel hier live.

De avond had nog mooier kunnen worden voor Bajraktarevic. Jerdy Schouten verdiende een penalty nadat hij fors in de rug werd geduwd en gunde de Bosniër de hattrick. Hij mocht aanleggen voor de penalty, maar oog in oog met Klaverboer miste hij.

De PSV-fans zullen een zucht van verlichting hebben geslaakt toen de transferdeadline verstreek, en Perisic gewoon nog altijd in het rood en wit van PSV te bewonderen is. De Kroaat scoorde de derde van de avond uit een piekfijne voorzet. PSV was helemaal los want niet veel later werd het ook 4-0 voor de Eindhovenaren, Heerenven was geknakt.

Vlak nadat Heerenveen een grote kans kreeg op de gelijkmaker in de 31e minuut, was het juist PSV dat scoorde. In de 33e minuut ging Saibari op avontuur met de bal. Wat een kansloze missie leek na een verkeerde aanname, werd een geweldige kans voor PSV. Na sterk werk van de surrogaat spits kon hij de bal afleggen op Bajraktarevic, vanaf randje zestien schoot hij rustig de bal in de hoek. Daarmee maakte hij zijn tweede van de avond en zit PSV op rozen.

Na 25 minuten is het dan eindelijk raak voor PSV. Na een mooie aanval kon Mauro Jr. vanaf de achterlijn de bal terugtrekken op de inlopende Guus Til. Hij probeerde het met een hakje maar slaagde er van dichtbij niet in te scoren. Wie dat wel lukte was de inglijdende Bajraktarevic. De jonge vleugelspeler was sneller bij de bal dan de Heerenveen-verdediger en kon de bal vanaf een kleine twee meter binnenwerken.

De eerste vijftien minuten van de wedstrijd zijn niet zo denderend. Jerdy Schouten kreeg voor de wedstrijd zijn shirt voor een jubileum. Hij speelde afgelopen weekend zijn 100e wedstrijd voor PSV. Dat is het meest noemenswaardige van de avond tot nog toe, dat moet genoeg zeggen. PSV is de betere partij, maar kan het Bernt Klaverboer nog niet moeilijk maken.

Opstelling PSV

Kovar; Mauro Jr., Schouten, Gasiorowksi, Dest; Veerman, Wanner, Til; Bajraktarevic, Saibari, Perisic

De ploeg van Peter Bosz loopt in Nederland over van vertrouwen. Nadat Feyenoord met 3-0 werd verslagen in de Eredivisie, lijkt een nieuwe landstitel alleen in theorie nog onmogelijk. De volgende ronde van de Champions League werd weliswaar nipt misgelopen, maar naast de Eredivisie is er nog een kans op een prijs: de KNVB Beker.

Bosz won beker nog nooit

Trainer Peter Bosz, die dit weekend bijtekende in Eindhoven, zal er op gebrand zijn om de prijs te winnen. Hij won het bekertoernooi immers nog nooit in zijn carrière. Wel haalde hij in 2012 de finale met Heracles Almelo. Toen werd er pikant genoeg verloren van PSV.

De Eindhovenaren moeten in het Philips Stadion afrekenen met Heerenveen, dat tiende staat in de Eredivisie.

AZ eerste club in halve finale

Dinsdagavond plaatste AZ zich al voor de laatste vier. De Alkmaarders versloegen in eigen huis FC Twente. Troy Parrott werd de matchwinner met een goal in de verlenging.