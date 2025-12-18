FC Twente speelt donderdagavond in de KNVB Beker een lastige uitwedstrijd bij de amateurs van Spakenburg. Voor de Tukkers is het een verplicht nummer dat zomaar een valkuil kan worden, voor Spakenburg een kans om nog eens te laten zien waarom het woord 'cupfighter' zo hardnekkig aan de club blijft kleven. Volg de ontwikkelingen hier live.

Op sportief vlak staat vooral trainer Chris de Graaf in de spotlights. De 38‑jarige coach combineert zijn werk bij Spakenburg met een stageplek bij FC Twente, als onderdeel van zijn opleiding tot Coach Betaald Voetbal. Voor hem wordt dit duel dus meer dan zomaar een affiche. Aan de ene kant de groep spelers waar hij dagelijks mee werkt, aan de andere kant de ploeg waar hij normaal gesproken over de schouder meekijkt.

FC Twente móét winnen

FC Twente weet dat het geen misstap kan gebruiken. De ploeg uit Enschede boekte in de vorige ronde een zakelijke zege op Rohda Raalte en wil zonder gedoe doorstoten naar de laatste 16. Maar wie in het verleden naar Spakenburg kwam, weet dat het hier nooit vanzelf gaat: de amateurs maakten in hun historische bekerseizoen van 2022/2023 indruk door het tot de halve finales te schoppen.

Spakenburg stuntte in dat bekerseizoen door zowel FC Groningen (2-3) als FC Utrecht (1-4) buitenshuis te verslaan. Het werd het begin van een onvergetelijke campagne die de amateurclub tot in de halve finale bracht, waar PSV uiteindelijk een halt toeriep aan het sprookje.

Spakenburg - FC Twente

De wedstrijd tussen Spakenburg en FC Twente wordt gespeeld op een uitverkocht Sportpark De Westmaat, dat betekent dat er liefst zeven- tot achtduizend supporters van De Blauwen hopen op een nieuwe bekerstunt. Er wordt om 18.45 uur afgetrapt.