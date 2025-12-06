De druk staat er nog altijd vol op bij manager Arne Slot en Liverpool. Na een serie vol nederlagen leek hij zich te herpakken met een keurige zege bij West Ham United, maar midweeks ging het op Anfield mis tegen Sunderland (1-1). Bij Leeds United in het Premier League-duel moet er gewonnen worden om de crisis af te wenden. In de eerste helft neemt Liverpool het initiatief, maar Leeds houdt stand. Volg de ontwikkelingen hier.

Liverpool jaagt in een belangrijke uitwedstrijd op een openingsgoal. Een mooi schot in de verre bovenhoek van Curtis Jones belandt op de lat. Virgil van Dijk krijgt een uitgelezen kans op de 0-1 maar kopt over.

Het verhaal van Liverpool en Slot is bekend. Met onder meer Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo werd hij vorig seizoen overtuigend kampioen, maar na honderden miljoenen aan nieuwe spelers loopt het nu van geen kant. In de competitie staat de manager op een pijnlijke negende plaats. Een nieuwe nederlaag betekent misschien wel het einde van het tijdperk Slot.

De opstelling van Liverpool luidt als volgt: Alisson, van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Bradley, Jones, Gakpo, Ekitike, Gravenberch.

Van de laatste zes officiële duels werd er slechts ééntje gewonnen. Dat moet veranderen op bezoek bij Leeds United, dat met een zeventiende plaats een laagvlieger in Engeland is. Maar ook die ploeg is niet te onderschatten. Eerder deze week won de ploeg knap van topclub Chelsea (3-1).

Druk programma

De komende weken moet Liverpool nog flink aan de bak. Na Leeds-uit speelt het nog tegen Internazionale (Champions League) en de competitieduels tegen Brighton & Hove Albion (thuis), Tottenham Hotspur (uit) en Wolverhampton Wanderers (thuis). Op nieuwsjaardag speelt Liverpool ook alweer, dan wacht het thuisduel met Leeds.

