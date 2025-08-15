De Premier League staat voor Liverpool op het punt van beginnen. De regerend landskampioen start de competitie met een thuisduel tegen Bournemouth. Maar uiteraard zal de wedstrijd vooral in teken staan van Diogo Jota, de speler van Liverpool die vorige maand met zijn broer André verongelukte. Volg de wedstrijd en het eerbetoon aan de Portugees hier live.

Het is het eerste officiële duel van The Reds op het eigen Anfield sinds het tragische ongeluk. Diogo en André kwamen begin juli om het leven door een auto-ongeluk. De Liverpool-speler was nog geen twee weken daarvoor getrouwd met zijn geliefde Rute Cardoso, die samen onder meer hun drie jongere kinderen aanwezig is in het stadion.

Een zwaar beladen wedstrijd dus voor de regerend landskampioen. Vorige week stond de eerste test van het seizoen op het programma. Het Community Shield-duel met Crystal Palace ging na strafschoppen verloren, waardoor Slot en co de eerste prijs van dit seizoen misliepen.

Slot moet het sowieso doen zonder de Nederlander Ryan Gravenberch. De belangrijke middenvelder is geschorst. Desondanks koos Slot voor een Nederlands getinte startopstelling. Virgil van Dijk, Jeremie Frimpong en Cody Gakpo haalden de basiself. Bij Bournemouth ontbreekt Justin Kluivert vanwege een blessure.

Opstelling Liverpool - Bournemouth

Liverpool: Alisson; Kerkez, Van Dijk, Konaté, Frimpong; Mac Allister, Szoboszlai; Gakpo, Wirtz, Salah; Ekitike



Bournemouth: Petrovic; Truffert, Senesi, Hill, Smith; Scott, Adams; Semenyo, Tavernier, Brooks; Evanilson

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.