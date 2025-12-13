Het zijn onrustige tijden bij het Liverpool van Arne Slot. Vrijdag voerde hij een gesprek met Mohamed Salah, die vorig weekend verbaal uithaalde naar de trainer en uit de ploeg werd gezet. De kou lijkt een beetje uit de lucht, want de Egyptenaar zit weer bij de selectie voor het duel met Brighton & Hove Albion in de Premier League. Het treffen op Anfield begon meteen vol spektakel. Volg de clash hier live.

Na nog geen vijftig tellen was het immers al raak op Anfield. Hugo Etikite kreeg de bal pardoes voor zijn voeten en schoot de bal hoog en hard achter de Nederlander Bart Verbruggen. Een droomstart voor The Reds dus, die vooral sportief de krantenkoppen willen halen.

Mo Salah en Slot in het nieuws

Salah en Slot beheersten deze week namelijk het voetbalnieuws. Na het gelijkspel bij Leeds United (3-3) liet de vedette duidelijk merken boos te zijn vanwege zijn huidige rol onder de Nederlander. Hij kwam geen seconde niet in actie en begon de laatste drie duels op de bank. Het ontketend een enorme rel in Engeland, waarna Salah deze week niet afreisde naar Italië voor de Champions League.

Liverpool won zonder Salah midweeks knap in de Champions League van Internazionale. Daardoor heeft Slot, die werd toegezongen door de fans, weer wat lucht gekregen. Hij staat namelijk onder grote druk. Liverpool is slechts de nummer tien van de Premier League en heeft heel veel moeite met het winnen van wedstrijden.

Opstelling Liverpool, Mo Salah keert terug

Tegen Brighton & Hove Albion keerde Salah weer terug in de wedstrijdselectie. Uiteraard moest hij wel op de bank plaatsnemen. Wel zijn er basisplaatsen voor onder meer Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch. Cody Gakpo is de komende tijd afwezig vanwege een blessure.

Brighton & Hove Albion kent een prima seizoen. De club van onder meer doelman Bart Verbruggen, verdedigers Jan Paul van Hecke en Joël Veltman en middenvelder Mats Wieffer staat achtste in de competitie. Van Hecke, Verbruggen en Wieffer stonden in de basis. Laatstgenoemde is bij Brighton omgeturnd tot rechtsback.

