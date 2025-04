LIVE Liverpool - Everton | Arne Slot begint zonder Cody Gakpo en Trent Alexander-Arnold aan verhitte Merseyside Derby

Liverpool neemt het woensdag om 21.00 uur op tegen aartsrivaal Everton in de Premier League. De ploeg van Arne Slot wil in eigen huis een nieuwe stap richting de titel zetten. In de vorige wedstrijd ging het er verhit aan toe. Nu weer? Volg hier live alle hoogtepunten.

Slot is normaal gesproken altijd rustig, maar op bezoek bij Goodison Park ging hij compleet door het lint. De Nederlandse trainer stormde na afloop van het 2-2 gelijkspel op de wedstrijdleiding af om zijn onvrede te uiten. Zo zou hij gezegd hebben dat als Liverpool géén kampioen wordt, het de schuld van de scheidsrechter zou zijn. Het leverde hem twee wedstrijden schorsing op.

Ondanks dat de verschillen groot zijn tussen de nummer één en vijftien van Engeland is, blijft de Merseyside Derby een duel op zich. Zo won Liverpool in 21 oktober 2023 de kraker voor het laatst. In april 2024 won Everton nog met 2-0 in eigen huis en de afgelopen editie eindigde dus gelijk.

Groot probleem voor Arne Slot komt dichterbij: 'Teleurgestelde Virgil van Dijk hakt belangrijke knoop door' Al jarenlang is Virgil van Dijk de absolute sterkhouder in de verdediging van Liverpool. Ook dit jaar is hij lekker bezig, en stevent af op zijn tweede kampioenschap met the Reds, maar naar verluidt is hij bezig aan zijn laatste maanden bij de koploper van de Premier League.

Opstellingen Liverpool en Everton

Om het gat met Arsenal weer op twaalf punten te brengen, kiest Slot op woensdag voor een zo sterk mogelijke basiself. Daarin is ruimte voor ........

Liverpool: Kelleher; Jones, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Szoboszlai, Mac Allister; Salah, Jota, Diaz.



Everton: Pickford; O'Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Gana, Garner, Doucouré; Harrison, Alcaraz en Beto

Alles over de Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.