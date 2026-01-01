Liverpool neemt het op nieuwjaarsdag op tegen Leeds United in de Premier League. De ploeg van Arne Slot weet steeds beter weer wat winnen is en staat nu vierde in de competitie. Lukt het de Nederlandse enclave ook om te winnen van Leeds? Je volgt de hoogtepunten van de wedstrijd hier live.

Na 45 minuten voetballen op Anfield staat nog altijd de brilstand op het scorebord. Na een eerste kans van de bezoekers had Liverpool de betere van het spel, maar dat leidde nog niet tot doelpunten.

Slot kiest steeds vaker voor Jeremie Frimpong en dat is ook vandaag weer het geval. Ditmaal wordt de Nederlander als rechtsbuiten ingezet, omdat Conor Bradley rechtsback staat. Ook is er natuurlijk ruimte voor aanvoerder Virgil van Dijk als centrale verdediger en voor Ryan Gravenberch op het middenveld.

Cody Gakpo kampte in december met een spierblessure. De 26-jarige aanvaller zit tegen Leeds United voor het eerst weer bij de selectie. Hij lijkt nog geen hele wedstrijd aan te kunnen en daarom kiest Slot voor Florian Wirtz op linksbuiten en Hugo Ekitiké in de spits.

Nederlanders bij Leeds United

Ook bij Leeds United staat er een Nederlander in de basis: Pascal Struijk. De 26-jarige verdediger speelt al jaren voor de Engelse club, dat hem in 2018 uit de onder 19 van Ajax overnam. Joël Piroe zit op de bank bij de ploeg. De spits wacht nog op zijn eerste doelpunt in de Premier League: Leeds United promoveerde vorig seizoen uit de Championship.

Liverpool staat op zeer gepaste afstand van koploper Arsenal. De Londenaren hebben liefst 45 punten uit negentien wedstrijden, de teller van The Reds staat op 32 uit achttien duels. Tussen Arsenal en Liverpool staan nog Manchester City (40 uit 18) en Aston Villa (39 uit 19).

Chelsea

Bij concurrent Chelsea begon het jaar op een verrassende manier: de Londenaren hebben op 1 januari trainer Enzo Maresca op straat gezet. The Blues staan vijfde in de Premier League met twee punten minder dan Liverpool.

