Arne Slot zit er met Liverpool niet lekker in op Engelse bodem. De Nederlandse trainer werd vorig jaar kampioen, maar bivakkeert nu op een teleurstellende zesde plaats. Daar moet tegen Newcastle United verandering in komen. En Liverpool is na tien knotsgekke minuten hard op weg naar een overwinning. Volg het hier live.

In de Champions League bereikte Liverpool zonder problemen de achtste finales. Slots team werd derde in de competitiefase. Maar waar het in Europa voortvarend gaat, daar hapert de motor in de Premier League. Vooral tegen teams die veel inzakken, hebben The Reds het moeilijk. Vorige week werd bijvoorbeeld nog in de laatste minuut met 3-2 van Bournemouth verloren. Werk aan de winkel dus.

Goal, na goal, na goal

Tegen Newcastle United werd Liverpool in de openingsfase behoorlijk naar achteren gedrukt. De uitploeg was ook dicht bij een doelpunt via Harvey Barnes. Na een ingestudeerde vrije trap raakte hij kiezelhard de paal. Tien minuten voor rust kwamen The Magpies toch op voorsprong. Nota bene Anthony Gordon, een Scouser uit het blauwe gedeelte van Liverpool, bezorgde Slot kopzorgen.

De trainer van Liverpool voelde de bui al hangen, maar wat volgde was een schitterend schouwspel. Liverpool rechtte knap de rug. Daar dankte het met name Hugo Ekitiké voor, die twee doelpunten maakte en zo de achterstand repareerde. Maar bij zijn eerste goal liet de dure aankoop Florian Wirtz zijn klasse zien. De Duitser danste door de defensie en bediende zijn Franse spits: 1-1. Even later was het Ekitiké die zijn goal helemaal zelf verdiende. Met een vernuftige punter werkte hij de bal in de verre hoek. Liverpool op voorsprong bij rust.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.