Liverpool - Real Madrid is dé kraker van de vierde speelronde van de Champions League. Arne Slot ontvangt voormalig spelers Xabi Alonso en Trent Alexander-Arnold op een kletsnat Anfield. Volg Liverpool - Real Madrid hieronder live.

Anfield ontploft

Liverpool domineert op Anfield, maar zag door toedoen van Real Madrid-keeper Thibaut Courtois en scheidsrechter Istvan Kovacs een openingstreffer uitblijven. Tot een half uur voor het einde. Jude Bellingham schoffelde Ryan Gravenberch onderuit op een veelbelovende positie. Dominik Szoboslai slingerde de toegekende vrije trap voor het doel en Alexis Mac Allister kopte kiezelhard raak voor de welverdiende 1-0 voor Liverpool. Arne Slot juichte langs de kant en hoorde Anfield om zich heen ontploffen.

Weergaloze reddingen

Real Madrid-keeper Thibaut Courtois hield zijn doel in de eerste helft op katachtige wijze schoon. Florian Wirtz zette Dominik Szboszlai 1-op-1 met de Belgische topkeeper, maar de Hongaar van Liverpool zag zijn inzet gered worden door het uitgestrekte been van Courtois. Het bleef daardoor op wonderbaarlijke wijze 0-0. Meteen na rust toonde de boomlange doelman zich weer aan de wereld. Met twee weergaloze reflexen hield hij Virgil van Dijk en Ibrahima Konaté van scoren. Beide keren stopte hij een zekere goal van de thuisploeg.

Opmerkelijke penaltymoment

Scheidsrechter Istvan Kovacs besloot vervolgens om Liverpool geen penalty te geven, ondanks ander advies van de VAR. Een middenvelder van Real maakte hands op de rand van het strafschopgebied, maar de Roemeense arbiter besloot een vrije trap net buiten de zestienmeter te geven. De VAR riep Kovacs naar het scherm, want de handsbal was overduidelijk binnen de lijnen gemaakt. Maar in plaats van de vrije trap om te draaien in een strafschop, besloot de scheids om de hele overtreding terug te draaien. Hij vond het bij het zien van de beelden geen hands.

Xabi Alonso en Trent Alexander-Arnold

De trainer bij de Madrilenen is Xabi Alonso. De Spaanse ex-middenvelder speelde jarenlang voor Liverpool en groeide op Anfield uit tot een publiekslieveling vanwege zijn harde werk. Alonso stond voor de moeilijke keuze om Trent Alexander-Arnold wel of niet op te stellen. De rechtsback groeide op bij Liverpool, maar verliet zijn club afgelopen zomer gratis voor Real Madrid. Zijn houding in het laatste seizoen zorgde voor felle kritieken van de achterban op Anfield.

