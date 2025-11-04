Arne Slot stat voor een kraker van jewelste in de Champions League. Het grote Real Madrid, recordkampioen in het miljardenbal, komt op bezoek bij Liverpool. Dat wordt een pikante ontmoeting, want er keren wat bekende gezichten terug op Anfield. Volg hier live het duel Liverpool - Real Madrid.

Slot boekte afgelopen weekend een welkome overwinning in de Premier League en deed de kritiek even verstommen na de 2-0 zege op Aston Villa. Regerend landskampioen Liverpool zat in zwaar weer na de uitschakeling in de Carabao Cup en diverse nederlagen in de Engelse competitie. Nu er weer wat lucht is voor de Nederlandse trainer, komt topclub Real Madrid op bezoek. Voor de fans een tegenstander om van te smullen, maar ook om op te tieren én voor te klappen.

Xabi Alonso en Trent Alexander-Arnold

De trainer bij de Madrilenen is namelijk Xabi Alonso. De Spaanse ex-middenvelder speelde jarenlang voor Liverpool en groeide op Anfield uit tot een publiekslieveling vanwege zijn harde werk. Alonso staat voor de moeilijke keuze om Trent Alexander-Arnold wel of niet op te stellen. De rechtsback groeide op bij Liverpool, maar verliet zijn club afgelopen zomer gratis voor Real Madrid. Zijn houding in het laatste seizoen zorgde voor felle kritieken van de achterban op Anfield.

Stand van zaken

Real Madrid is de koploper in Spanje en heeft na elf duels pas één keer verloren en de rest gewonnen. Hoe anders is de situatie bij Liverpool. Slot verloor met zijn ploeg al vier keer in de eerste tien competitieduels en is verre van dominant zoals vorig seizoen. Arsenal staat inmiddels zeven punten los aan kop in Engeland. In de Champions League is Real Madrid nog foutloos na drie partijen, terwijl Liverpool in het miljardenbal ook al een keer verloor, in Turkije van Galatasaray (1-0).

