Het Liverpool van Arne Slot won afgelopen weekend eindelijk weer eens, maar de druk staat er nog altijd vol op bij de topclub. De Nederlandse manager moet woensdagavond ook winnen van Sunderland om de rust weer écht terug te laten keren. Slot kiest vanzelfsprekend voor veel Nederlanders in de basis, maar dat kunnen we van de bezoekers ook zeggen. Volg het duel dat om 21.15 uur is begonnen hier live.

The Reds beginnen met onder meer Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo in de basiself. Ook peperdure aankopen als Florian Wirtz en Alexander Isak starten vanaf de afstrap. Mohamed Salah moet wederom genoegen nemen met een plek op de bank. Een duidelijk signaal dus van Slot, die de Egyptenaar ook al passeerde tegen West Ham.

Bij Sunderland, knap zesde in de Premier League, heeft Brian Brobbey zijn eerste basisplaats. Ook de doelman Robin Roefs is een landgenoot. In de eerste helft kon Liverpool lange tijd geen vuist maken, maar raakte het vlak voor rust via Alexis Mac Allister de paal. Sunderland was eerder in het duel al heel dichtbij een goal: Trai Hume schoot tegen de lat. Liverpool slaagde er voor rust dus niet in om te scoren.

Crisis bij Liverpool

Voor Liverpool is het zaak om op Anfield te winnen. Van de laatste dertien duels werden er maar liefst negen verloren. Een week geleden ging het in de Champions League helemaal mis tegen PSV in Engeland. Het werd voor de Eindhovenaren 1-4 en daardoor was het crisis voor Slot en co. Hij leek even zelfs te moeten vrezen voor zijn baan. Vanuit Engeland gingen er geluiden op dat er een ultimatum werd gesteld aan Slot.

Hij zou zijn volgende twee Premier League-duels moeten winnen om zijn baan veilig te stellen. Dat lukte afgelopen weekend op bezoek bij West Ham United (0-2) in een sterke wedstrijd. Tegen Sunderland moeten Slot en co dat kunstje weer zien te herhalen. Voorafgaand aan het belangrijke duel stond Liverpool slechts op een achtste plaats in de Engelse competitie, met maar liefst tien punten minder dan koploper Arsenal. Al hebben de mannen uit Liverpool nog wel een duel te goed.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.