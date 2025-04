LIVE Liverpool - Tottenham | Cody Gakpo zet Anfield in vuur en vlam met belangrijke treffer

Met het kampioenschap in zicht belooft het een héél speciale dag voor Liverpool te worden. The Reds kwamen vroeg op achterstand, maar bogen het dankzij doelpunten van Luis Diaz, Alexis Mac Allister en Cody Gakpo razendsnel om: 3-1. Volg het duel tussen Liverpool en Spurs live via dit artikel.

Knotsgekke openingsfase

Al vroeg kreeg de ploeg van Arne Slot een flinke dreun te verwerken toen Tottenham Hotspur de score opende. James Maddison krulde in de twaalfde minuut een hoekschop perfect naar de tweede paal. Solanke torende hoog boven zijn tegenstander uit en kopte ongenadig raak in de verre hoek: 1-0.

Een domper voor Slot en Liverpool, maar The Reds lieten zich niet uit het veld slaan en toonden veerkracht. Slechts zes minuten na de openingstreffer bracht Luis Díaz de stand alweer in balans. Hoewel de grensrechter aanvankelijk voor buitenspel vlagde, keurde de scheidsrechter, na ingrijpen van de VAR, de treffer alsnog goed. De Colombiaan gleed een lage voorzet binnen: 1-1.

Razendsnelle voorsprong

Daarna schakelde Liverpool een versnelling hoger. In de 24e minuut knalde Alexis Mac Allister genadeloos raak, waardoor de Tottenham-doelman kansloos was: 2-1. Kort daarna was het de beurt aan Cody Gakpo. De Oranje-international ontving de bal in het strafschopgebied en schoot de bal met een bekeken schot tegen de touwen: 3-1.

Kers op de taart?

Slot is bezig aan een droomseizoen en zondag kan de kers op de taart worden gezet. Liverpool moet tegen Tottenham minimaal gelijkspelen en dan is de twintigste titel in de clubhistorie binnen. The Reds beginnen met drie Nederlanders aan de kampioenswedstrijd, want aanvoerder Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo kunnen allemaal rekenen op een basisplaats.

Totale gekte in Liverpool

Al voor de wedstrijd brak de totale gekte los in de stad. De spelersbus van Liverpool werd op indrukwekkende wijze ontvangen bij het stadion. Dat valt goed te begrijpen, want ten tijde van de vorige landstitel in 2020 waren er door het coronavirus geen festiviteiten toegestaan. Dat was het eerste kampioenschap sinds 1990 en dus wordt dit de eerste keer in 35 jaar tijd dat de stad uitbundig een titel kan gaan vieren.

Unieke prestatie

Slot kan in zijn debuutjaar voor een unieke prestatie gaan zorgen, want nooit eerder wist een Nederlandse coach de titel in de Premier League te winnen. Ook kan hij de eerste Liverpool-trainer worden die in zijn eerste seizoen bij de club meteen de Engelse landstitel pakt.

Voor Van Dijk belooft het ook een bijzondere middag te worden. Hij kan de eerste Nederlandse aanvoerder in de Premier League worden die de titel pakt. Van Dijk was er bij het vorige kampioenschap ook bij, maar toen was Jordan Henderson de captain. De Nederlandse verdediger moet wel nog even geduld hebben om de beker in de lucht te mogen tillen, want die wordt pas na de laatste thuiswedstrijd uitgereikt.

