Straks om 18.00 uur Nederlandse tijd valt eindelijk het doek: dan hoort het Nederlands elftal welke drie landen het treft in de poulefase van het WK. Ook Curaçao zit voor het eerst in de ballenbak, wat de loting in Washington nóg spannender maakt. Met twaalf poules en vier potten liggen er vanavond talloze mogelijke scenario's op tafel. Volg alles rondom de loting hier live.
De loting zal ook gepaard gaan met een heleboel poespas. Zo werd de loting al verschoven naar Washington, waar Donald Trump woont in het Witte Huis. Hij zal natuurlijk aanwezig zijn bij de loting en vast en zeker een prominente rol innemen. Hij krijgt naar het schijnt in ieder geval de vredesprijs van de FIFA, in het leven geroepen voor hem. Rondom de loting met tal van voetbal- en Amerikaanse sporthelden, wordt er ook gezongen.
Hoewel de kans op een échte horrorpoule bij een WK met 48 landen kleiner is dan voorheen, kan de loting voor zowel Oranje als Curaçao alsnog flink uiteenlopen. Eén sterke tegenstander uit pot 2 of pot 3 kan het toernooi direct een stuk lastiger maken. Bovendien spelen reistijden, klimaatzones en aftraptijden dit WK een grotere rol dan ooit.
Van oostkust tot westkust: loting bepaalt reisplan van Oranje
Met het toernooi dat zich uitstrekt over de Verenigde Staten, Canada en Mexico, krijgen landen te maken met enorme verschillen in afstand en klimaat. Een poule aan de oostkust levert voor Nederlandse kijkers aantrekkelijke speeltijden op, maar een indeling richting westkust kan nachtelijke duels betekenen. Ook de temperatuur kan per speelstad flink uiteenlopen: van koel en aangenaam in Vancouver tot bloedheet in steden als Dallas of Guadalajara.
Daarnaast kan de groep waarin Oranje terechtkomt veel zeggen over de voorbereidingstijd. Sommige poules beginnen al op 11 juni, terwijl andere pas op 17 juni hun eerste wedstrijd spelen. Dat levert een verschil van bijna een week op, een detail waar bondscoach Ronald Koeman al eerder het belang van benadrukte.
Pot 1
Mexico
Verenigde Staten
Canada
Spanje
Argentinië
Frankrijk
Engeland
Brazilië
Portugal
Nederland
België
Duitsland
Pot 2
Kroatië
Marokko
Colombia
Uruguay
Zwitserland
Japan
Senegal
Iran
Zuid-Korea
Ecuador
Oostenrijk
Australië
Pot 3
Noorwegen
Panama
Egypte
Algerije
Schotland
Paraguay
Tunesië
Ivoorkust
Oezbekistan
Qatar
Saoedi-Arabië
Zuid-Afrika
Pot 4
Jordanië
Kaapverdië
Ghana
Curaçao
Haïti
Nieuw-Zeeland
Play-off Europa 1
Play-off Europa 2
Play-off Europa 3
Play-off Europa 4
Intercontinentale play-off 1
Intercontinentale play-off 2
Tweede loting
De loting bepaalt alleen de poule-indeling. Een dag later volgt een tweede ceremonie waarin de FIFA het speelschema invult. Pas dan weet Oranje of het vroege of late wedstrijden krijgt en in welke volgorde de drie groepsduels worden gespeeld.