Iedereen is inmiddels binnen. Van Ronald Koeman tot aan president Donald Trump. Nog heel even en dan hoort het Nederlands elftal welke drie landen het treft in de poulefase van het WK. Ook Curaçao zit voor het eerst in de ballenbak, wat de loting in Washington nóg spannender maakt. Volg alles rondom de loting hier live.

De loting is van start onder leiding van het presentatieduo Heidi Klum en Kevin Hart. Althans de show voorafgaand aan de loting. Rond de klok van 19.00 uur zullen de balletjes pas in de koker komen, tot dan is het wachten tot de interviews, optredens en toespraken over zijn. FIFA-president Gianni Infantino spreekt in ieder geval over het grootste evenement ooit in zijn speech. In alles wordt dit het beste ooit. Loting, moderators, lotingsysteem, enzovoort.

Ondertussen stroomt het Kennedy Center vol met grote sterren zoals Shaquille O'Neal, de legendarische basketballer, maar ook bondscoach Ronald Koeman. Overigens moeten die sterren wel een barre tocht doorstaan, want het sneeuwt hevig in Washington. Ondertussen maken Donald Trump en Gianni Infantino hun rondje langs de aanwezige media. "Er zijn nog nooit zoveel kaarten verkocht voor een sportevenement", zegt hij tegen de Amerikaanse media.

De loting zal ook gepaard gaan met een heleboel poespas. Zo werd de loting al verschoven naar Washington, waar Donald Trump woont in het Witte Huis. Hij zal natuurlijk aanwezig zijn bij de loting en vast en zeker een prominente rol innemen. Hij krijgt naar het schijnt in ieder geval de vredesprijs van de FIFA, in het leven geroepen voor hem. Rondom de loting met tal van voetbal- en Amerikaanse sporthelden, wordt er ook gezongen.

Hoewel de kans op een échte horrorpoule bij een WK met 48 landen kleiner is dan voorheen, kan de loting voor zowel Oranje als Curaçao alsnog flink uiteenlopen. Eén sterke tegenstander uit pot 2 of pot 3 kan het toernooi direct een stuk lastiger maken. Bovendien spelen reistijden, klimaatzones en aftraptijden dit WK een grotere rol dan ooit.

Van oostkust tot westkust: loting bepaalt reisplan van Oranje

Met het toernooi dat zich uitstrekt over de Verenigde Staten, Canada en Mexico, krijgen landen te maken met enorme verschillen in afstand en klimaat. Een poule aan de oostkust levert voor Nederlandse kijkers aantrekkelijke speeltijden op, maar een indeling richting westkust kan nachtelijke duels betekenen. Ook de temperatuur kan per speelstad flink uiteenlopen: van koel en aangenaam in Vancouver tot bloedheet in steden als Dallas of Guadalajara.

Daarnaast kan de groep waarin Oranje terechtkomt veel zeggen over de voorbereidingstijd. Sommige poules beginnen al op 11 juni, terwijl andere pas op 17 juni hun eerste wedstrijd spelen. Dat levert een verschil van bijna een week op, een detail waar bondscoach Ronald Koeman al eerder het belang van benadrukte.

Pot 1

Mexico

Verenigde Staten

Canada

Spanje

Argentinië

Frankrijk

Engeland

Brazilië

Portugal

Nederland

België

Duitsland

Pot 2

Kroatië

Marokko

Colombia

Uruguay

Zwitserland

Japan

Senegal

Iran

Zuid-Korea

Ecuador

Oostenrijk

Australië

Pot 3

Noorwegen

Panama

Egypte

Algerije

Schotland

Paraguay

Tunesië

Ivoorkust

Oezbekistan

Qatar

Saoedi-Arabië

Zuid-Afrika

Pot 4

Jordanië

Kaapverdië

Ghana

Curaçao

Haïti

Nieuw-Zeeland

Play-off Europa 1

Play-off Europa 2

Play-off Europa 3

Play-off Europa 4

Intercontinentale play-off 1

Intercontinentale play-off 2

Tweede loting

De loting bepaalt alleen de poule-indeling. Een dag later volgt een tweede ceremonie waarin de FIFA het speelschema invult. Pas dan weet Oranje of het vroege of late wedstrijden krijgt en in welke volgorde de drie groepsduels worden gespeeld.