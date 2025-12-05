Pot 1 is geloot. Oranje zit in groep F, en treft daar Eredivisie-getint Japan en Tunesië. Ook is een ontmoeting met Marokko mogelijk in een eventuele knock-outfase. Wie gaat Nederland verder treffen in deze groep? En waar komt Curaçao terecht? Volg de loting hier live.
De loting van de groepsfase gaat nu écht van start. Nadat menig optreden voorbij is gekomen en Donald Trump zijn vredesprijs van de FIFA heeft gekregen en de gastlanden hun plekje in het schema hebben. Nu gaan Ronald Koeman en Dick Advocaat erachter komen wie hun tegenstanders worden. Nederland is geloot in groep F.
Groep A
Mexico
Zuid-Afrika
Zuid-Korea
…
Groep B
Canada
...
Qatar
Zwitserland
Groep C
Brazilië
Marokko
...
Schotland
Groep D
Verenigde Staten
Paraguay
Australië
...
Groep E
Duitsland
...
Ivoorkust
Ecuador
Groep F
Nederland
Japan
...
Tunesië
Groep G
België
Egypte
Iran
...
Groep H
Spanje
...
Saoedi-Arabië
Uruguay
Groep I
Frankrijk
Senegal
...
Noorwegen
Groep J
Argentinië
Algerije
Oostenrijk
...
Groep K
Portugal
...
Oezbekistan
Colombia
Groep L
Engeland
Kroatië
...
Panama
De loting ging van start onder leiding van het presentatieduo Heidi Klum en Kevin Hart. Waar Andrea Bocelli, Robbie Williams en Nicole Scherzinger optraden. Donald Trump kreeg van Gianni Infantino de vredesprijs van de FIFA. Een nieuwe prijs die dit jaar in het leven geroepen is.
Iets daarvoor stroomde het Kennedy Center vol met grote sterren zoals Shaquille O'Neal, de legendarische basketballer, maar ook bondscoach Ronald Koeman. Overigens moesten die sterren wel een barre tocht doorstaan, want het sneeuwt hevig in Washington. Ook maakten Trump en Infantino hun rondje langs de aanwezige media. "Er zijn nog nooit zoveel kaarten verkocht voor een sportevenement", zei de president tegen de Amerikaanse media.
Van oostkust tot westkust: loting bepaalt reisplan van Oranje
Met het toernooi dat zich uitstrekt over de Verenigde Staten, Canada en Mexico, krijgen landen te maken met enorme verschillen in afstand en klimaat. Een poule aan de oostkust levert voor Nederlandse kijkers aantrekkelijke speeltijden op, maar een indeling richting westkust kan nachtelijke duels betekenen. Ook de temperatuur kan per speelstad flink uiteenlopen: van koel en aangenaam in Vancouver tot bloedheet in steden als Dallas of Guadalajara. De omstandigheden spelen dit WK een grotere rol dan ooit, maar dat wordt zaterdag pas bekend bij de tweede loting. Dan worden de speeltijden en speelsteden verdeeld.
Daarnaast kan de groep waarin Oranje terechtkomt veel zeggen over de voorbereidingstijd. Sommige poules beginnen al op 11 juni, terwijl andere pas op 17 juni hun eerste wedstrijd spelen. Dat levert een verschil van bijna een week op, een detail waar bondscoach Ronald Koeman al eerder het belang van benadrukte.
Pot 1
Mexico
Verenigde Staten
Canada
Spanje
Argentinië
Frankrijk
Engeland
Brazilië
Portugal
Nederland
België
Duitsland
Pot 2
Kroatië
Marokko
Colombia
Uruguay
Zwitserland
Japan
Senegal
Iran
Zuid-Korea
Ecuador
Oostenrijk
Australië
Pot 3
Noorwegen
Panama
Egypte
Algerije
Schotland
Paraguay
Tunesië
Ivoorkust
Oezbekistan
Qatar
Saoedi-Arabië
Zuid-Afrika
Pot 4
Jordanië
Kaapverdië
Ghana
Curaçao
Haïti
Nieuw-Zeeland
Play-off Europa 1
Play-off Europa 2
Play-off Europa 3
Play-off Europa 4
Intercontinentale play-off 1
Intercontinentale play-off 2
Tweede loting
De loting bepaalt alleen de poule-indeling. Een dag later volgt een tweede ceremonie waarin de FIFA het speelschema invult. Pas dan weet Oranje of het vroege of late wedstrijden krijgt en in welke volgorde de drie groepsduels worden gespeeld.