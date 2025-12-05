Pot 1 is geloot. Oranje zit in groep F, en treft daar Eredivisie-getint Japan en Tunesië. Ook is een ontmoeting met Marokko mogelijk in een eventuele knock-outfase. Wie gaat Nederland verder treffen in deze groep? En waar komt Curaçao terecht? Volg de loting hier live.

De loting van de groepsfase gaat nu écht van start. Nadat menig optreden voorbij is gekomen en Donald Trump zijn vredesprijs van de FIFA heeft gekregen en de gastlanden hun plekje in het schema hebben. Nu gaan Ronald Koeman en Dick Advocaat erachter komen wie hun tegenstanders worden. Nederland is geloot in groep F.

Groep A

Mexico

Zuid-Afrika

Zuid-Korea

…

Groep B

Canada

...

Qatar

Zwitserland

Groep C

Brazilië

Marokko

...

Schotland

Groep D

Verenigde Staten

Paraguay

Australië

...

Groep E

Duitsland

...

Ivoorkust

Ecuador

Groep F

Nederland

Japan

...

Tunesië

Groep G

België

Egypte

Iran

...

Groep H

Spanje

...

Saoedi-Arabië

Uruguay

Groep I

Frankrijk

Senegal

...

Noorwegen

Groep J

Argentinië

Algerije

Oostenrijk

...

Groep K

Portugal

...

Oezbekistan

Colombia

Groep L

Engeland

Kroatië

...

Panama

De loting ging van start onder leiding van het presentatieduo Heidi Klum en Kevin Hart. Waar Andrea Bocelli, Robbie Williams en Nicole Scherzinger optraden. Donald Trump kreeg van Gianni Infantino de vredesprijs van de FIFA. Een nieuwe prijs die dit jaar in het leven geroepen is.

Iets daarvoor stroomde het Kennedy Center vol met grote sterren zoals Shaquille O'Neal, de legendarische basketballer, maar ook bondscoach Ronald Koeman. Overigens moesten die sterren wel een barre tocht doorstaan, want het sneeuwt hevig in Washington. Ook maakten Trump en Infantino hun rondje langs de aanwezige media. "Er zijn nog nooit zoveel kaarten verkocht voor een sportevenement", zei de president tegen de Amerikaanse media.

Van oostkust tot westkust: loting bepaalt reisplan van Oranje

Met het toernooi dat zich uitstrekt over de Verenigde Staten, Canada en Mexico, krijgen landen te maken met enorme verschillen in afstand en klimaat. Een poule aan de oostkust levert voor Nederlandse kijkers aantrekkelijke speeltijden op, maar een indeling richting westkust kan nachtelijke duels betekenen. Ook de temperatuur kan per speelstad flink uiteenlopen: van koel en aangenaam in Vancouver tot bloedheet in steden als Dallas of Guadalajara. De omstandigheden spelen dit WK een grotere rol dan ooit, maar dat wordt zaterdag pas bekend bij de tweede loting. Dan worden de speeltijden en speelsteden verdeeld.

Daarnaast kan de groep waarin Oranje terechtkomt veel zeggen over de voorbereidingstijd. Sommige poules beginnen al op 11 juni, terwijl andere pas op 17 juni hun eerste wedstrijd spelen. Dat levert een verschil van bijna een week op, een detail waar bondscoach Ronald Koeman al eerder het belang van benadrukte.

Pot 1

Mexico

Verenigde Staten

Canada

Spanje

Argentinië

Frankrijk

Engeland

Brazilië

Portugal

Nederland

België

Duitsland

Pot 2

Kroatië

Marokko

Colombia

Uruguay

Zwitserland

Japan

Senegal

Iran

Zuid-Korea

Ecuador

Oostenrijk

Australië

Pot 3

Noorwegen

Panama

Egypte

Algerije

Schotland

Paraguay

Tunesië

Ivoorkust

Oezbekistan

Qatar

Saoedi-Arabië

Zuid-Afrika

Pot 4

Jordanië

Kaapverdië

Ghana

Curaçao

Haïti

Nieuw-Zeeland

Play-off Europa 1

Play-off Europa 2

Play-off Europa 3

Play-off Europa 4

Intercontinentale play-off 1

Intercontinentale play-off 2

Tweede loting

De loting bepaalt alleen de poule-indeling. Een dag later volgt een tweede ceremonie waarin de FIFA het speelschema invult. Pas dan weet Oranje of het vroege of late wedstrijden krijgt en in welke volgorde de drie groepsduels worden gespeeld.