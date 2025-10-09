Nederland gaat vanavond verder met de WK-kwalificatie. Tegenstander is laagvlieger Malta, waar het in eigen huis liefst 8-0 tegen werd. Bondscoach Ronald Koeman zal weer op zo'n uitslag hopen, maar wil in ieder geval de drie punten. Volg hier live alles rondom het duel van Malta - Nederland live.

Malta is een klein eiland met ongeveer een half miljoen inwoners. Het is dan ook niet gek dat het land 166e staat op de FIFA-wereldranglijst, onder landen als St Lucia en Bermuda. Toch maakte Malta deze WK-kwalificatie indruk door al twee keer gelijk te spelen. Er werd tweemaal een punt gepakt tegen Litouwen.

Hoewel Litouwen niet veel beter is, had Oranje het de vorige keer knap lastig tegen dat land. Nederland kwam op een 2-0 voorsprong, maar zag het voor rust nog 2-2 worden. Uiteindelijk wonnen de spelers van Koeman nog wel, met 3-2. Malta zal ongetwijfeld naar die wedstrijd hebben gekeken en hoop hebben geput door het geschutter van de Nederlandse verdediging.

Wie staat er in de spits?

Oranje begint in ieder geval zonder Memphis Depay en Mexx Meerdink aan het uitduel. Memphis arriveerde later bij de selectie, omdat zijn paspoort was gestolen. De bondscoach gaf al aan dat hij hooguit zou invallen tegen Malta, ook vanwege zijn fitheid. Meerdink hoopte op zijn debuut voor Oranje, maar viel geblesseerd uit op de training.

Daarmee blijven er twee opties over: Wout Weghorst en Donyell Malen. Het is nog afwachten voor wie Koeman kiest. De bondscoach was in ieder geval lovend over Malen op de persconferentie. Afgelopen weekend was hij nog tweemaal trefzeker voor Aston Villa. "Je ziet ook bij zijn club, wanneer hij wat centraler speelde, dat hij meer ruimte kreeg." Aston Villa speelt namelijk met twee spitsen: "Dan is hij op zijn best."

Stand in de poule

Nederland heeft deze interlandperiode - zondag wacht het thuisduel tegen Finland - twee zeges nodig om kwalificatie voor het WK in eigen hand te houden. Polen is de meest gevaarlijke concurrent voor het WK-ticket.

