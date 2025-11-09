Liverpool en Manchester City hopen zondag te profiteren van het puntenverlies van koploper Arsenal bij Sunderland (2-2). Maar de twee Engelse grootmachten staan tegenover elkaar in heuse Premier League-kraker. Arne Slot kiest in het Etihad Stadium voor maar twee Nederlanders in de basis. Volg Manchester City - Liverpool hier live.

City kreeg binnen een kwartier spelen al een penalty, na ingrijpen van de VAR. Superspits Erling Haaland ging achter de bal staan om het buitenkansje af te maken, maar Giorgi Mamardashvili stopte de poging. Zo kwam Liverpool-trainer Arne Slot met de schrik vrij en bleef het vooralsnog 0-0.

Lek weer boven

Na een aantal weken in een dip te hebben gezeten, lijkt Liverpool het lek weer boven. Er werd, zonder een tegengoal te incasseren, afgelopen week gewonnen van Aston Villa en Real Madrid. Nu wacht de volgende topper voor Slot en zijn regerend landskampioenen. Uit bij het Manchester City van Pep Guardiola kan Slot weer aansluiting vinden bij de top van de Premier League. City kan op zijn beurt Liverpool op vier punten afstand zetten.

Geen Cody Gakpo

Ondanks dat recordaankoop Alexander Isak al weken geblesseerd is bij de ploeg van Slot, betekent dat opmerkelijk genoeg geen basisplaats voor Cody Gakpo. Tegen Real Madrid zat hij al op de bank en dat is nu weer het geval in de topper tegen City. Hij moet genoegen nemen met een plek op de bank. Slot kiest voor een voorhoede met Florian Wirtz, Hugo Ekitiké en Mohamed Salah. Achter dat drietal staan er met Ryan Gravenberch en Virgil van Dijk wel twee Nederlanders aan de aftrap.

Opstellingen

Vooral voor Van Dijk wordt het een heet avondje in de Engelse kraker. Hij heeft de taak op Premier League-topscorer Erling Haaland te stoppen. De grote en sterke Noor staat op 13 goals in 10 duels en is de te kloppen man in Engeland. Hij had in Tijjani Reijnders in de beginfase van dit seizoen een Nederlandse hulp achter zich, maar de Oranje-international zit tegen Liverpool op de bank.



Opstelling Manchester City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Nico, Bernardo Silva, Phil Foden; Cherki, Haaland en Doku.



Opstelling Liverpool: Mamardashvili, Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Szoboszlai, Mac Allister; Wirtz, Ekitiké en Salah.

