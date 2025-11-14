Jong Oranje is allesbehalve overtuigend begonnen aan de EK-kwalificatie. Met twee gelijke spelen uit twee wedstrijden is de ploeg van Michael Reiziger erop gebrand zich te herpakken. Tegen Jong Slovenië begonnen de beloften behoorlijk met een aantal grote kansen, maar net als in de gehele campagne stond het vizier nog niet op scherp. Volg hier alles over de wedstrijd in dit liveblog

Wouter Goes geeft jasje aan mascotte

In het behoorlijke koude en regenachtige Leeuwarden liet de veelbesproken Wouter Goes zich meteen in positieve zin zien. De AZ'er ligt de laatste maanden behoorlijk vaak onder vuur met onsportieve acties, maar ditmaal scoorde hij juist punten. Voorafgaand aan het duel gaf de aanvoerder van Jong Oranje zijn trainingsjasje aan de koukleumende mascotte. Even later volgde ook de aanvoerder van Slovenië het voorbeeld van de centrumverdediger.

Ontbreekt aan urgentie

De ploeg van Reiziger begon nog redelijk sterk aan de cruciale kwalificatiewedstrijd. Ezechiel Banzuzi kreeg dé kans om de openingstreffer te maken. Gjivai Zechiël leverde een perfect aangesneden voorzet af, maar de middenvelder van Leipzig slaagde er niet in om voldoende contact met de bal te maken. Even later kreeg debutant Devin Haen een mogelijkheid, maar zijn schot werd gepareerd door de Sloveense doelman. Net als tegen Bosnië, waarin Jong Oranje maar liefst 31 kansen creëerde, ontbrak het opnieuw aan de nodige scherpte en urgentie om te scoren.

Matige opening van de kwalificatie

De eerste twee kwalificatiewedstrijden eindigden beiden in een gelijkspel: 2-2 tegen Jong Israël en 0-0 tegen Jong Bosnië en Herzegovina. Daardoor bungelt Jong Oranje met twee punten op de vierde plek in poule G - Alleen Jong Slovenië, de tegenstander van vanavond, staat nog onder hen.

Die resultaten staan in schril contrast met de EK-kwalificatie van vorig jaar. Toen pakte de ploeg van Reiziger nog dertig punten uit tien wedstrijden, wat een winstpercentage van honderd procent betekende. Dat puntenaantal gaat Jong Oranje niet meer halen, maar kwalificatie voor het EK is nog zeker mogelijk.

Rechtstreekse kwalificatie

De meest zeker route naar het EK is via het winnen van de poule. De groepswinnaar plaatst zich namelijk direct voor het eindtoernooi. Jong Oranje heeft dit nog in eigen hand, al moeten er dan zo veel mogelijk wedstrijden worden gewonnen. Met name de potjes tegen Jong Noorwegen zijn van cruciaal belang. Daarnaast is het geen overbodige luxe als de concurrenten onderling punten morsen.

Plaatsing via play-offs

Mocht het de ploeg van Reiziger niet lukken om de poule te winnen, dan blijft plaatsing alsnog mogelijk via de tweede plek. De beste nummers twee van alle groepen strijden namelijk in de play-offs om de laatste EK-tickets. Daarvoor moet Jong Oranje wél voldoende punten pakken én een stevig doelsaldo opbouwen.

Uitschakeling

Wordt Jong Oranje geen eerste of tweede in poule G, dan is het over en uit. Als dat gebeurt bestaat er geen kans meer op deelname aan het eindtoernooi.

Selectie

Reiziger heeft in elk gevoel genoeg talent tot zijn beschikking om directe uitschakeling te voorkomen. Zo start Kees Smit in de basis. De middenvelder van AZ wordt de afgelopen weken geprezen om zijn sterke vorm. Datzelfde geldt voor Bayer Leverkussen-aanvaller Ernest Poku. Ook andere gevestigde spelers uit de Eredivisie zijn van de partij. Dit zijn namen als Wouter Goes (AZ), Mats Rots (FC Twente) en Thijmen Blokzijl (FC Groningen).

Het duel tegen Jong Slovenië wordt om 18.30 uur afgewerkt in het Kooi Stadion in Leeuwarden. Het duel is te zien op ESPN 1 en de voorbeschouwing begint om 18.00 uur.