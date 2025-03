LIVE Nations League | Dramatische start voor Oranje: Spanje komt op vroege voorsprong

Nederland was nog niet eens zo slecht begonnen aan het duel met Spanje, maar kijkt binnen tien minuten toch al tegen een achterstand aan. Nico Williams scoorde, nadat Jorrel Hato stond te stuntelen aan de zijlijn. Lamine Yamal ontfutselde hem de bal en gaf die aan Williams, die scoorde. Kan Oranje terug in de wedstrijd komen? Volg het duel hier live.

Het was wel zeker dat Memphis Depay start bij Oranje. De aanvalsleider ontbrak een tijd na het EK, omdat hij een tijd lang zonder club zat. Depay trok naar Brazilië, om voor Corinthians te gaan voetballen. Daar maakte hij indruk, waarna de bondscoach een bezoekje bracht. Van dichtbij maakte Koeman samen met Nigel de Jong mee hoe het niveau daar is.

Dat overtuigde Koeman om Depay weer te selecteren én te laten starten tegen Spanje. "Hij is fitter. Ik ben benieuwd of hij het tegen Spanje kan laten zien. Ik heb er een goed gevoel over, hopelijk wordt dat werkelijkheid", sprak Koeman op de persconferentie voor het duel.

Zieke Jurriën Timber

Toen wist hij nog niet dat er nog een paar spelers niet bij zouden zijn. Gravenberch bleek woensdagavond niet de laatste afmelding van Oranje. Die dubieuze eer was weggelegd voor Timber. De back van Arsenal bleef ziek in het hotel achter. Lutsharel Geertruida is zijn vervanger rechts achterin. Verder spelen Jan Paul van Hecke en Jorrel Hato. Op het middenveld is plek voor Justin Kluivert naast Frenkie de Jong en Tijjani Reijnders. Voorin speelt Jeremie Frimpong

Opstellingen Nederland en Spanje

Nederland: Verbruggen; Geertruida, Van Hecke, Van Dijk, Hato; Reijnders, Kluivert, De Jong; Frimpong, Depay, Gakpo



Spanje: Unai Simón; Pedro Porro, Le Normand, Cubarsi, Cucurella; Pedri, Zubimendi, Fabián Ruíz; Lamine Yamal, Morata, Nico Williams

Niet de bus parkeren

Koeman heeft een plan om de Europees kampioen te ontregelen. "De bus parkeren zal soms moeten, maar dat wil je eigenlijk niet. Je wil ook aan de bal zijn op hun helft. Want dan liggen er tegen hen ruimtes. Maar balverlies lijden op de verkeerde plek, dat moet eruit. Want dan ben je kansloos", weet de bondscoach.

Nederlands elftal tegen Spanje: op papier 'beter' om te verliezen vanwege 'makkelijkere' WK-kwalificatie Het tweeluik tussen Nederland en Spanje in de kwartfinales van de Nations League de komende dagen gaan om meer dan alleen plaatsing voor de Final Four. Oranje weet namelijk bij winst én bij verlies tegen de Europees kampioen ook meteen in welke groep van de WK-kwalificatie het belandt.

Ieder balverlies is dodelijk, verwacht Koeman. "Ze zijn heel vast aan de bal, geduldig en hebben geweldige middenvelders tussen de linies. En met Lamine Yamal en Nico Williams aan de flanken hebben ze nog veel snelheid ook."

