LIVE Nations League | Oranje jaagt op stunt tegen Europees kampioen Spanje: dit zijn de opstellingen

Het Nederlands elftal jaagt op een plek in de halve finale van de Nations League. Na het gelijkspel in De Kuip moet de ploeg van Ronald Koeman in Valencia voor een stunt zorgen. De bondscoach van Oranje heeft gekozen om de succesvolle formatie van afgelopen donderdag zoveel mogelijk intact te laten. Volg hier alle ontwikkelingen van de kraker.

Nederland legde donderdagavond een uitstekende wedstrijd op de mat en tikte Spanje bij vlagen van het kastje naar de muur. Oranje leek lange tijd met een zege van het veld te stappen, maar daar stak de Europees kampioen in de slotseconde een stokje voor. Daardoor eindigde het thuisduel in 2-2. Het goede gevoel van de ploeg van Koeman wordt echter gewoon meegenomen naar de uitwedstrijd in Valencia, want bij de selectie leeft het gevoel dat het écht kan tegen Spanje.

Opstelling Oranje

Bondscoach Ronald Koeman liet doorschemeren héél tevreden te zijn over het optreden van zijn ploeg en daarom heeft hij gekozen om zijn opstelling zoveel mogelijk intact te laten. Alleen de geschorste Jorrel Hato moet vervangen worden. Zijn plek wordt ingenomen door de ingevlogen Ian Maatsen. De jonge linksback van Aston Villa maakt daarmee zijn debuut voor het grote Oranje.

Opstelling Oranje: Verbruggen; Geertruida, Van Hecke, Van Dijk, Maatsen; Reijnders, Kluivert, De Jong; Frimpong, Depay, Gakpo.

Basisplaats voor Dean Huijsen

De Spaanse bondscoach toont zich duidelijk minder tevreden over de prestaties van zijn team en heeft zijn opstelling aanzienlijk gewijzigd. Hij geeft Oscar Mingueza, Dean Huijsen, Dani Olmo en Mikel Oyarzabal de kans in de basis. Vooral de keuze voor Huijsen is benoemenswaardig. De 19-jarige centrale verdediger, die in Nederland geboren is, werd in De Kuip continu uitgefloten. Voor Huijsen markeert deze wedstrijd een bijzondere mijlpaal: het is zijn basisdebuut.

Opstelling Spanje: Unai Simón; Mingueza, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Zubimendi, Fabián, Olmo; Lamine Yamal, Willams Jr., Oyarzabal.

Duel in bijzondere stad

De return van Oranje tegen Spanje wordt op een zeer bijzondere locatie gespeeld: het stadion van Valencia. Deze stad werd afgelopen oktober getroffen door een zware natuurramp waarbij honderden slachtoffers vielen. Om deze tragische gebeurtenis te herdenken, heeft de Spaanse voetbalbond besloten een wedstrijd te organiseren in Valencia. De volledige opbrengst van deze wedstrijd zal worden gebruikt voor het herstel en de wederopbouw van de getroffen stad.

Gunstige WK-loting bij verlies van Spanje

Beide ploegen streven ernaar de halve finale van de Nations League te bereiken, maar het is niet noodzakelijk voordelig om naar de volgende ronde door te stoten. Een verlies kan zelfs enkele voordelen bieden. De winnaar van het duel wordt namelijk geplaatst in Poule E, samen met Turkije, Georgië en Bulgarije, wat in totaal vier landen omvat. Het team dat verliest komt terecht in Groep G, die bestaat uit vijf landen: Polen, Finland, Litouwen en Malta.

