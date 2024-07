LIVE Nederland - Engeland | Wout Weghorst moet Oranje over dooie punt heen helpen in halve finale

Voor het eerst sinds 2004 staat Nederland weer in de halve finale van een EK. Vanavond moet de ploeg van Ronald Koeman afrekenen met Engeland om de finale te bereiken. De wedstrijd begint in Dortmund om 21.00 uur, maar hier hou je live alle ontwikkelingen voor, tijdens én na Nederland - Engeland bij.

Volg via ons liveblog van Nederland - Engeland alles rondom de halve finale op het EK voetbal.

Wout Weghorst

Wout Weghorst is in de rust al in het veld gebracht door Ronald Koeman. Hij is al de tweede wissel deze wedstrijd, aangezien ook Memphis Depay in de eerste helft al geblesseerd het veld verliet. Hij werd vervangen door Joey Veerman. Maar hoeveel wissels mag Koeman eigenlijk gebruiken?

Penalty

Het is een heerlijke wedstrijd, maar vooral voor de neutrale toeschouwer. Na de vroege goal van Xavi Simons kreeg Engeland binnen het kwartier een penalty. Daar had scheidsrechter Felix Zwayer de hulp van de VAR voor nodig. Die zag dat Denzel Dumfries met zijn block op het schot van Harry Kane z'n noppen op de voet van de Engelse spits plante. Uiteindelijk gaf de Duitse scheids een penalty. Terecht of niet?

Snelle goal Nederland

Nederland werd in de eerste vijf minuten van het EK-duel met Engeland teruggedrongen, maar bij de eerste de beste aanval was het raak. Xavi Simons dribbelde naar binnen en werd totaal niet aangepakt. Maar waar iedereen een pass verwachtte, besloot de middenvelder van Oranje ineens op doel te schieten. Zijn bal dwarrelde boven Jordan Pickford in de bovenhoek: 1-0 Nederland.

Regen met bakken uit de hemel

Er is een wolkbreuk boven het stadion in Dortmund. Waar het de hele dag mooi weer was en de honderdduizend fans in de zon konden genieten, daar ging het een uur voor de wedstrijd helemaal los. Niet voor het eerst dit EK kletterde het water als een waterval van het dak op de tribunes en het veld. Dit is het weerbericht rond Nederland - Engeland.

Opstellingen

Ronald Koeman heeft zijn opstelling voor de clash met Engeland bekendgemaakt. Donyell Malen heeft een basisplek gekregen. Hij vervangt Steven Bergwijn op rechtsbuiten. Bij Engeland was het de vraag of Luke Shaw fit genoeg was op linksback te starten, maar hij zit op de bank. Check hieronder de 22 spelers die aan de aftrap verschijnen om 21.00 uur.

Blauw oog

De spelers van Oranje hebben het veld betreden in Dortmund voor de halve finale. Wout Weghorst was als eerste en jutte het oranje-publiek op. Bij het uitstappen uit de spelersbus viel één speler op. Feyenoord-keeper Justin Bijlow had een blauw oog, waarschijnlijk opgelopen tijdens een training of een ongelukje.

110.000 fans

Nederland of Engeland speelt zondagavond in Berlijn de finale van het EK voetbal. Daarin is Spanje de tegenstander. Zij rekenden dinsdagavond af met Frankrijk (2-1). Vandaag zijn de ogen volledig op Dortmund gericht, waar ontzettend veel Nederlandse fans aanwezig zijn. De KNVB gokte onlangs op maar liefst 80.000 Oranje-supporters. OnsOranje bevestigde dat er 110.000 Nederlanders in Dortmund te vinden zijn.

Vechtpartij

Niet alleen maar feest in Dortmund, waar de Oranjefans veel lof krijgen. Er zijn ook ongeregeldheden. Zo vielen Nederlandse supporters Engelsen aan. Barkrukken en bierglazen vlogen door de lucht. Het leverde geen fraaie beelden op. Zo is er ook een smetje op de verder feestelijke dag en avond in Dortmund, waar de politie sprak van een unieke gebeurtenis.

De oranjemars is inmiddels begonnen in Dortmund. Sportnieuws.nl is erbij in de route naar het stadion.

Terug naar 2019

In 2019 speelden Nederland en Engeland voor het laatst tegen elkaar. Toen won Oranje na verlenging met (3-1) in de halve finale van de Nations League. Met de kennis van nu werd er toen wel een heel bijzondere international de man van de wedstrijd.

Virgil van Dijk op de bank?

Berry van Aerle won in 1988 het EK met Nederland. In zijn column voor Sportnieuws.nl schrijft hij dat Virgil van Dijk wat hem betreft tegen Engeland op de bank kan beginnen. En dan zou Micky van de Ven hem moeten vervangen", vindt de voormalig verdediger. Ook heeft Van Aerle een duidelijke mening over het wel of niet opstellen van Memphis Depay.

Waar liggen de kansen voor Oranje?

Engeland speelt niet groots en won pas één keer na negentig minuten op dit EK. Tegen Slowakije (2-1 na verlenging) en Zwitserland (1-1, gewonnen na penalty's) ontsnapte Gareth Southgate en zijn mannen aan een blamage. Desondanks staat het land gewoon in de halve finale en blijkt het enorm lastig te verslaan. Toch zijn er mogelijkheden voor Oranje, Sportnieuws.nl-verslaggever Rick Kraaijeveld legt uit waar deze liggen.

