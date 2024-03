Live Nederland - Schotland: aftrap is verricht in Johan Cruijff Arena

Het Nederlands elftal is vrijdagavond om 20.45 uur begonnen aan de laatste testcyclus voor het Europees kampioenschap in Duitsland deze zomer. In Amsterdam staat een oefeninterland tegen Schotland op het programma.

Bondscoach Ronald Koeman kon niet iedereen oproepen die hij in zijn hoofd had. Zo is Frenkie de Jong geblesseerd achtergebleven in Barcelona. Koeman kan dus niet testen wie samen met hem het middenveld van Oranje moeten vormen. Voor de oefenwedstrijd vanavond tegen Schotland heeft hij gekozen voor Feyenoorder Mats Wieffer en Tijjani Reijnders van AC Milan. Verder haakten Quillindschy Hartman en Stefan de Vrij geblesseerd af.

Terugkeer Wijnaldum

De wedstrijden tegen Schotland en Duitsland (dinsdag) zijn ook een kans voor Koeman om Georginio Wijnaldum weer eens van dichtbij in actie te zien. Hij voetbalt tegenwoordig bij Al-Ettifaq in Saoedi-Arabië. "Wij hebben niet veel spelers voor zijn positie, een echte nummer 10", sprak bondscoach Koeman deze week op het perspraatje in Zeist.

Ook Depay er weer bij

De bondscoach heeft ook weer de beschikking over Memphis Depay. Hij speelde een jaar geleden voor het laatst een interland van het Nederlands elftal. Depay speelt vrijdag met Cody Gakpo en Xavi Simons, mede omdat Joshua Zirkzee (Bologna) en Brian Brobbey (Ajax) ontbreken wegens blessures.

"Hij komt van ver, maar wat ik bij momenten heb gezien heeft hij dat onvoorspelbare weer terug", vertelde Koeman over Depay. "Snel wegdraaien, hij was belangrijk bij zijn club. Hij is dicht naar het niveau aan het kruipen waar hij was."

Opstellingen Oranje tegen Schotland

Koeman heeft ook al gezegd wie zijn keepers zijn voor de volgende interlands. Mark Flekken keept tegen Schotland, Bart Verbruggen doet dat tegen Duitsland. Uiteindelijk is de bondscoach tot de volgende opstelling gekomen:

Opstelling Oranje: Flekken; Frimpong, Geertruida, Van Dijk, Aké; Wieffer, Wijnaldum, Reijnders; Simons, Memphis, Gakpo