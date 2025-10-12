Het Nederlands elftal speelt zondag om 18.00 uur de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Finland. Bondscoach Ronald Koeman gaf eerder al aan zijn opstelling op een aantal posities te wijzigen, ten opzichte van het duel met Malta. Volg hier alles rondom het duel tussen Nederland en Finland live.

Koeman testte tegen Malta Jurriën Timber centraal achterin, naast aanvoerder Virgil van Dijk. De verdediger van Arsenal moest na die met 4-0 gewonnen wedstrijd een training overslaan en dus is de verwachting dat hij zijn plek kwijt is. In de vermoedelijke opstelling staat Jan-Paul van Hecke nu.

Ook Micky van de Ven lijkt zijn positie te verliezen aan oude gediende Nathan Aké. De verdediger speelt bij Manchester City steeds minder - iets waar Koeman ook wat van vindt - en zal zich opnieuw moeten bewijzen bij Oranje. Denzel Dumfries behoudt zijn basisplaats op rechtsback.

Eén positie is al bekend

Koeman verklapte op de persconferentie dat Memphis Depay zou starten in de punt van de aanval. Dat gaat ten koste van Wout Weghorst. Cody Gakpo houdt zijn positie op linksvoor, op rechtsbuiten lijkt Donyell Malen de voorkeur te krijgen boven Jeremie Frimpong. Het middenveld met Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders en Ryan Gravenberch blijft waarschijnlijk ongewijzigd.

Plaatsing voor het WK in zicht

Oranje kan zich zondagavond officieus plaatsen voor het WK 2026 in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Daarvoor moet het Nederlands elftal eerst zelf winnen van Finland, en moet Polen later op de avond verliezen van Litouwen. Met dat scenario kan Polen alleen in punten nog gelijk komen met Nederland. Het team van Koeman heeft een veel beter doelsaldo.

