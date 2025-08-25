Liverpool gaat maandagavond op bezoek bij Newcastle United voor de Premier League. Het is een beetje de wedstrijd van Alexander Isak, de Newcastle-spits die al de hele zomer flirt met Liverpool. Volg hier alle hoogtepunten van de wedstrijd.

De Nederlandse trainer Arne Slot - die zich vorig seizoen direct tot kampioen kroonde met Liverpool - zet drie landgenoten in de basis. Nieuwe aanwinst Jeremie Frimpong zit wegens een blessure niet bij de wedstrijdselectie. Aanvoerder Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo spelen wel.

Bij Newcastle United schittert de veelbesproken Isak in afwezigheid. De Zweedse spits weigerde namelijk te spelen omdat hij wil vertrekken, maar The Magpies willen hem koste wat kost houden. Overigens zit Nederlander Sven Botman op de bank bij de thuisploeg.

Liverpool won de eerste wedstrijd van de competitie met liefst 4-2 van Bournemouth, terwijl Newcastle United met 0-0 gelijkspeelde tegen Aston Villa.

Federico Chiesa

Federico Chiesa was één van de doelpuntenmakers in het eerste Premier League-duel. De Italiaanse buitenspeler kreeg vorig seizoen amper de kans van Slot, maar de trainer ziet dat zijn pupil is veranderd.

"Ik zie een totaal andere Federico dan vorig seizoen. Maar dat is normaal, want hij miste de hele voorbereiding en kon niet wennen aan het ritme van de Premier League", vertelde Slot eerder. Chiesa kwam in 2024 over van Juventus. "Nu hij vaker beschikbaar is, zal hij meer kansen krijgen om zijn stempel op wedstrijden te drukken. Het belangrijkste is dat hij fit blijft, zoals hij nu is."

Alles over de Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.