Liverpool beleeft een bijzondere avond op bezoek bij Newcastle United. De ploeg van Arne Slot kwam eerst onterecht op voorsprong, waarna de thuisploeg ook nog eens een rode kaart kreeg. Volg hier alle hoogtepunten van de wedstrijd.

De wedstrijd begon direct heel fel. Dat leverde Ryan Gravenberch in de achtste minuut al een gele kaart op. De Nederlander - die onlangs vader is geworden - ontbrak vorige week door een schorsing die hij vorig seizoen had opgelopen. In het eerste halfuur was Newcastle United de bovenliggende partij, maar wist dat niet in doelpunten uit te drukken.

Openingstreffer en rode kaart

Gravenberch verraste vriend en vijand door in de 35e minuut de openingstreffer te maken. Van buiten het zestienmetergebied schoof hij de bal in de korte hoek, via de binnenkant van de paal, binnen: 0-1. Op slag van rust kreeg Newcastle United ook nog eens een rode kaart. Anthony Gordon kwam hard invliegen op Virgil van Dijk en werd na ingreep van de VAR van het veld gestuurd.

Direct na rust was het weer raak. Hugo Ekitiké zorgde binnen de minuut voor de 0-2, op aangeven van Cody Gakpo. Het was voor de nieuwe aanwinst alweer zijn derde treffer in drie wedstrijden. Trainer Slot was zelfs nog niet uit de kleedkamer toen de goal van Ekitiké viel. Maar The Reds waren nog niet zeker van de overwinning, want Bruno Guimaraes zorgde op een uur spelen voor de aansluitingstreffer: 1-2.

Liverpool won de eerste wedstrijd van de competitie met liefst 4-2 van Bournemouth, terwijl Newcastle United met 0-0 gelijkspeelde tegen Aston Villa.

Federico Chiesa

Federico Chiesa was één van de doelpuntenmakers in het eerste Premier League-duel. De Italiaanse buitenspeler kreeg vorig seizoen amper de kans van Slot, maar de trainer ziet dat zijn pupil is veranderd.

"Ik zie een totaal andere Federico dan vorig seizoen. Maar dat is normaal, want hij miste de hele voorbereiding en kon niet wennen aan het ritme van de Premier League", vertelde Slot eerder. Chiesa kwam in 2024 over van Juventus. "Nu hij vaker beschikbaar is, zal hij meer kansen krijgen om zijn stempel op wedstrijden te drukken. Het belangrijkste is dat hij fit blijft, zoals hij nu is."

Alles over de Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.