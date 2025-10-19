Feyenoord probeert zondag in de laatste wedstrijd van het Eredivisie-weekend de ongeslagen status te behouden. Daarvoor moet in het Asito Stadion afgerekend worden met Heracles Almelo. Daarvoor mist Feyenoord wel een cruciale speler.

Coach Robin van Persie kreeg voor aanvang van de wedstrijd nog een vervelende mededeling. Centrumverdediger Tsuyoshi Watanabe is niet inzetbaar voor de wedstrijd in Almelo. Feyenoord kan ook niet beschikken over Jakub Moder en Quinten Timber. Zij kampen ook nog altijd met blessures. Achterin kan Van Persie ook niet beschikken over de langdurig geblesseerde Gernot Trauner, Thomas Beelen en Malcolm Jeng.

Ook bij Heracles wordt er een ingrijpende verandering doorgevoerd. Coach Bas Sibum kondigde al aan dat hij een keeperswissel door gaat voeren. De trainer is niet te spreken over de recente prestaties van eerste doelman Fabian de Keijzer en gaat daarom met Timo Jansink onder de lat starten tegen Feyenoord. De 22-jarige Jansink keepte nog geen enkele minuut in de Eredivisie.

Opstellingen

Bij Feyenoord start Smal in de basis als vervanger van Watanabe. De verdediger die normaal gesproken als linksback speelt, kwam eerder dit seizoen al uit op de positie in het centrum. Op het middenveld start Oussama Targhalline en in de aanval is er weer plek voor Leo Sauer.

Feyenoord: Wellenreuther; Read, Ahmedhodzic, Smal, Bos; Targhalline, Valente, Steijn; Hadj Moussa, Ueda, Sauer.

Heracles Almelo: Jansink; Wieckhoff, Mirani, Van Hoorenbeeck, Mesik; Zamburek, Hrustic, Bruns; Borges Sanches, Hornkamp, Engels.

Ongeslagen

Feyenoord is op dit moment de koploper van de Eredivisie. De Rotterdammers staan nu gelijk met PSV, maar hebben de wedstrijd tegen Heracles dus nog te goed. Feyenoord heeft ook de huidige topscorer van de Eredivisie in de gelederen. Ayase Ueda maakte al acht doelpunten in de competitie en is daarmee onvervalst koploper op de topscorerslijst.

Heracles Almelo zou wel een zege kunnen gebruiken, aangezien de ploeg van Sibum laatste staat in de Eredivisie. Met slechts drie punten is de achterstand op de nummer zeventien FC Volendam al vier punten.

