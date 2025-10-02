Go Ahead Eagles neemt het donderdag in de Europa League op tegen Panathinaikos. De Grieken wonnen het eerste duel met 4-1 en staan daarom bovenaan. Toch liggen er genoeg kansen voor de Nederlandse debutant. Volg het duel vanaf 18.45 uur hier live.

Fans niet te zien, wel te horen

De tribunes van het imposante stadion in de Griekse hoofdstad oogt verlaten. De honderden rijen in het zicht van de camera zijn afgedekt met zeil. Er staan twee grote bouwkranen omringd door hekwerk. Fans zijn er wel te horen, maar niet te zien. De duizenden Griekse én Deventerse fans zitten precies uit het zicht van de camera's, daardoor zijn ze alleen maar te horen en niet te zien. Er zitten zo'n 1200 Nederlandse fans in het uitvak.

Opstelling Go Ahead Eagles

Bij Go Ahead Eagles zijn er flink wat wijzigingen in de opstelling ten opzichte van de afgelopen duels tegen FCSB (Europa League) en Telstar (Eredivisie). Ten opzichte van de verliespartij tegen Telstar afgelopen weekend (4-2) verdwijnen Oscar Pettersson, Kenzo Goudmijn en Aske Adelgaard uit de basis. Voor hen in de plaats komen Dean James, Richonell Margaret en Jakob Breum. Spits Victor Edvardsen is er nog altijd niet bij. Kortom: trainer Melvin Boel heeft flink gehusseld.



Opstelling Go Ahead Eagles bij Panathinaikos: De Busser, James, Kramer, Nauber, Deijl; Meulensteen, Breum, Linthorst; Suray, Smit en Margaret.



Opstelling Panathinaikos: Lafont, Kotsiras, Palmer-Brown, Touba, Kyriakopoulos; Bakasetas, Chirivella, Gnezda Cerin; Tete, Zarouy en Swiderski.

Onzekerheid over doorgaan wedstrijd

Door de vele regenval boven de Griekse hoofdstad Athene en het stadion, was er donderdag lang onzekerheid over of het duel wel door kon gaan. De UEFA heeft echter vooralsnog groen licht gegeven en deelde zelfs bij het uitvak gratis poncho's uit aan de Nederlandse fans uit Deventer.

Panathinaikos

Bij Panathinaikos zien we twee oude bekenden in de selectie, maar beide spelers gaan we donderdagavond niet tegenkomen op het veld. Oud-PSV'er Philipp Max en de Nederlandse middenvelder Tonny Vilhena zijn allebei niet ingeschreven voor de Europa League. De 33-jarige Filip Djuricic, die tussen 2010 en 2013 bij sc Heerenveen speelde, komen we wel tegen op de lijst.

Uitslagen in de eerste wedstrijd

Go Ahead gaat in Griekenland voor de eerste zege in de Europese competitie, nadat het de eerste wedstrijd in eigen huis met 0-1 verloor van FCSB (Steaua Boekarest uit Roemenië). De Deventenaren hadden veel meer kansen en schoten, maar vergaten te scoren. Panathinaikos won het eerste duel overtuigend van Young Boys: 4-1. De linksbuiten Anass Zaroury maakte indruk met een hattrick.

