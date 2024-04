LIVE | Oranje Leeuwinnen bij rust op voorsprong tegen Noorwegen door beauty Lineth Beerensteyn

De Oranje Leeuwinnen zijn lekker begonnen aan het kwalificatieduel met Noorwegen voor het EK van 2025. Nederland wil zich revancheren na de nederlaag tegen Italië (2-0) en heeft een goede start gemaakt. Al na zes minuten krulde Linneth Beerensteyn het thuisland op voorsprong in Breda: 1-0. Dat was ook de ruststand.

Doordat Finland en Italië eerder op de avond speelden, wist Nederland voor de aftrap al wat de uitslag daar was. Opvallend was de overwinning van de Finnen, die eerder met 4-0 onderuit gingen tegen Noorwegen. Bij winst komt iedereen in de poule van de Leeuwinnen op gelijke hoogte.

6' | GOAL NEDERLAND ⚽️



Wat een knappe goal van Lineth Beerensteyn! Ze krult de bal met veel gevoel de verre hoek in. Oranje staat voor: 1-0.



Kijk live mee → https://t.co/SGkLsXGEbh#NEDNOO pic.twitter.com/mmWBV4vlPm — NOS Sport (@NOSsport) April 9, 2024

Bondscoach Andries Jonker heeft flink wat gehusseld na de verliespartij tegen de Italianen. Wieke Kaptein en Chasity Grant beginnen op de bank en zij worden vervangen door Romee Leuchter en Kerstin Casparij. Jonker heeft gekozen tot 4-3-3, in tegenstelling tot de 5-3-2, die in Italië wat tegenviel.

Casparij is de rechtsback, terwijl Leuchter in de spits staat. Zij wordt geflankeerd door Lineth Beerensteyn en Esmee Brugts. Het middenveld bestaat uit Daniëlle van de Donk, Victoria Pelova en Damaris Egurrola.

Jonker miste grote namen tegen Italië en diezelfde sterren ontbreken ook tegen Noorwegen. Jackie Groenen, Lieke Martens, Daphne van Domselaar, Vivianne Miedema en Jill Roord zijn er allen niet bij.

Opstelling Oranje Leeuwinnen tegen Noorwegen

Opstelling Oranje Leeuwinnen: Kop; Casparij, Dijkstra, Spitse, Janssen, Brugts; Pelova, Van de Donk, Egurrola; Leuchter en Beerensteyn

Opstelling Noorwegen: Fiskerstrand; Bjelde, Bergsvand, Harviken, T. Hansen; Naalsund, Engen, Sævik; Ildhusøy, Haug en Reiten

Er heerst geen stress richting Noorwegen bij Oranje Leeuwinnen na verlies in Italië: 'Hebben al veel meegemaakt' De kritiek op de Oranje Leeuwinnen was groot na de nederlaag tegen Italië. Dinsdag staat er weer een wedstrijd in de EK-kwalificatie op de planning, tegen Noorwegen. Sherida Spitse en Andries Jonker waren duidelijk: "Er is niks aan de hand, we kunnen nog steeds winnen."

Bijzondere opzet EK-kwalificatie

Nederland zit behalve Noorwegen Italië in een poule met Finland. Van die vier landen gaan er twee rechtstreeks naar het EK én mogen de andere twee landen nog deelnemen aan de play-offs. Er is dus nog lang geen man over boord na de nederlaag tegen Italië.