De Oranje Leeuwinnen spelen donderdag hun laatste wedstrijd voor het EK in Zwitserland. De teruggekeerde Vivianne Miedema nam haar ploeg meteen bij de hand: de aanvoerder kon na elf minuten al gemakkelijk binnen tikken: 1-0. Na een half uur spelen nam ze ook de tweede treffer voor haar rekening door geklungel van Finland keihard af te straffen. Volg alle ontwikkelingen hier live.

Vroege openingstreffer

De Oranje Leeuwinnen begonnen stormachtig aan het duel met Finland. Al na een paar minuten kon Miedema haar ploeg op voorsprong schieten, maar haar stift werd nog nipt gered. Even later was het wél raak voor de ploeg van Jonker. Na dramatisch opbouwen van Finland kon Daniëlle van de Donk de bal onderscheppen, eenvoudig breed leggen op Miedema, waarna de spits gemakkelijk binnen kon schuiven: 1-0. Daarmee komt de teller al op 98 doelpunten voor Oranje.

Na ruim een half uur spelen was het wéér raak voor Miedema. De spits van Manchester City zag haar teamgenoot in eerste instantie de bal verspelen, maar was messcherp toen de bal tussen haar en de verdediger kwam te liggen. Ze werkte de bal knap in het Finse doel: 2-0.

Bittere smaak wegspoelen

De ploeg van Andries Jonker hoopt in de wedstrijd tegen EK-ganger Finland eindelijk de bittere smaak van de laatste interlands tegen Duitsland (4-0 verlies) en Schotland (1-1) volledig weg te spoelen. De speelsters geven stuk voor stuk aan geen deuk in het vertrouwen te hebben, maar dat moet nog maar blijken tegen een laagvlieger als Finland. Een overwinning is noodzakelijk om met een goed gevoel naar Zwitserland af te reizen.

Terugkeer van Miedema

Miedema had last van een hamstringblessure maar keert donderdag weer terug in de de basis. Dat verklapte bondscoach Andries Jonker al op de persconferentie. Dan kan iedereen zien dat ze hard heeft gewerkt en dat ze op de goede weg is", zei hij. Jill Roord en Victoria Pelova maken de voorhoede compleet. Jonker kan niet beschikken over Lineth Beerensteyn. Zij staat al sinds april aan de kant met een mysterieuze blessure.

Opstelling Oranje Leeuwinnen: Van Domselaar, Casparij, Janssen, Buurman, Brugts, Kaptein, Van de Donk, Groenen, Pelova, Miedema, Roord.

Uitzwaaiwedstrijd tegen Finland

Voor de Oranje Leeuwinnen staat er donderdagavond nog één duel in eigen land op het programma, voordat de ploeg van Jonker afreist naar Zwitserland. In het vrijwel uitverkochte Kooi Stadion van SC Cambuur wordt om 20.00 uur afgetrapt voor de uitzwaaiwedstrijd tegen Finland.

EK in Zwitserland

Over ruim een week, op woensdag 5 juli, spelen de Oranje Leeuwinnen hun eerste groepswedstrijd tegen Wales. Daarna volgen krakers tegen Engeland (9 juli) en Frankrijk (13 juli).