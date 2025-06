De Oranje Leeuwinnen spelen donderdag hun laatste wedstrijd voor het EK in Zwitserland. De Nederlandse vrouwen spelen in Leeuwarden met de teruggekeerde Vivianne Miedema tegen Finland. Er wordt om 20.00 uur afgetrapt.

Miedema had last van een hamstringblessure maar keert donderdag weer terug in de de basis. Dat verklapte bondscoach Andries Jonker al op de persconferentie. Dan kan iedereen zien dat ze hard heeft gewerkt en dat ze op de goede weg is", zei hij.

'Kopzorgen' bij Oranje Leeuwinnen door mysterieuze blessure, ondanks terugkeer Vivianne Miedema Oranje-bondscoach Andries Jonker heeft op papier maar één afwezige in aanloop naar het EK, maar juist de spitspositie zorgt misschien wel voor de meeste kopzorgen. Vivianne Miedema maakt donderdag tegen Finland, vlak voor het EK begint, pas haar rentree. Tegelijk blijft het onduidelijk of haar concurrente Lineth Beerensteyn op tijd fit raakt.

Inmiddels is ook de rest van de opstelling bekend. Jill Roord en Victoria Pelova maken de voorhoede compleet. Jonker kan niet beschikken over Lineth Beerensteyn. Zij staat al sinds april aan de kant met een mysterieuze blessure.

Opstelling Oranje Leeuwinnen: Van Domselaar, Brugts, Janssen, Buurman, Casparij, Kaptein, Van de Donk, Groenen, Roord, Miedema, Pelova

Voor de Oranje Leeuwinnen staat er donderdagavond nog één duel in eigen land op het programma, voordat de ploeg van Jonker afreist naar Zwitserland. In het Kooistadion wordt om 20.00 uur afgetrapt voor de uitzwaaiwedstrijd tegen Finland. Over ruim een week, op woensdag 5 juli, spelen de Oranje Leeuwinnen hun eerste groepswedstrijd tegen Wales. Daarna volgen krakers tegen Engeland (9 juli) en Frankrijk (13 juli).