LIVE play-offs: Telstar strijdt voor krankzinnige Eredivisie-droom in cruciaal duel met Willem II

Met de 2-2 stand die op de borden stond na 90 minuten voetballen bij Telstar, is er nog alles mogelijk in de finale van de play-offs tegen Willem II. In de strijd om een plek in de Eredivisie, is Telstar de dark horse die maar blijft presteren. Nog één keer pieken tegen Eredivisie-club Willem II en de ploeg uit Velsen-zuid speelt volgend jaar Eredivisie. Volg het duel hier live.

Telstar kan voor het eerst in 47 jaar weer eens Eredivisie-voetbal brengen in het 711 Stadion in Velsen-zuid. Telstar speelt al jaren in de Keuken Kampioen Divisie en haalde tot ieders verbazing de play-offs dit jaar. Telkens kwamen ze maar verder en nu staan ze met een gelijkspel in de finale-wedstrijd tegen Willem II.

Krankzinnige spanning: Eredivisie-droom van Telstar blijft nog vol in leven na twee goals tegen Willem II Telstar en Willem II hebben met 2-2 het klassieke scorebord van Telstar in evenwicht gehouden. Het gelijke spel zal zuur voelen voor de Witte Leeuwen, die tot tien minuten voor tijd op voorsprong stonden. Zondag in Tilburg zal beslist worden wie volgend jaar in de Eredivisie speelt.

Vloek van de nummer 16

Willem II, dat thuis speelt, heeft vrijwel alle statistieken tegen. De club die vorig jaar kampioen werd in de KKD en promoveerde naar de Eredivisie heeft het vervelende feit tegen dat de nummre 16 het vrijwel nooit redt in de play-offs. Een verzachtende omstandigheid voor Willem II: de laatste keer dat de nummer 16 van de Eredivisie de play-offs overleefde, was Willem II zelf in 2016-2017.

Stuntspits Youssef El Kachati genoot ondanks gelijkspel van laatste wedstrijd bij Telstar: 'Je wordt hier gewaardeerd' Youssef El Kachati is de man van het moment bij Telstar. Ook tegen Willem II (2-2) was de spits bij beide doelpunten betrokken. Ondanks dat hij gaat vertrekken bij Telstar is het een man op een missie. "Op een gegeven moment sta je in de finale. Dat had niemand kunnen dromen. Maar goed, je staat er wel en dan wil ik hem winnen ook."

El Kachati

De vorige wedstrijd bij Telstar thuis eindigde in 2-2, en daar kwam met name Willem II erg goed mee weg. Telstar was grote gedeeltes van de wedstrijd beter en had de betere kansen.

Ronald Koeman Jr weet wel raad met Telstar-held Youssef El Kachati: 'Tegen mij heeft hij wel wat meer moeite' Het was een lastige wedstrijd (2-2) voor Telstar-doelman Ronald Koeman Jr. Hij kreeg weinig schoten om zijn oren, maar zag toch twee ballen het net in gaan. Zeker als Youssef El Kachati het op zijn heupen gaat krijgen. "Ik probeer hem vaak tips te geven vanuit de keepers."

Youssef El Kachati, de topscorer van Telstar, zal nog één keer met scherp willen schieten. Hij gaat weg, maar wil historie schrijven met Telstar in zijn laatste wedstrijd voor de club. Maar net als in het vorige tweeluik met FC Dordrecht zal Willem II in eigen huis veel goed willen maken.

Alles over de Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.