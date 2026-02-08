Arne Slot en Liverpool staan na een belabberde eerste seizoenshelft slechts zesde en moeten de boel zien om te gooien. Tegen de nummer twee, Manchester city hebben ze een uitgelezen kans om een statement te maken. Makkelijk wordt het niet tegen het sterrenensemble van Pep Guardiola. Volg het duel hier live.

Na twee minuten al was er een enorme kans voor Erling Haaland, die de bal niet langs Alisson wist te krijgen. Mede dankzij Milos Kerkez kwam er geen rebound kans. Het eerste kwartier zat vol met chaotisch pingpongvoetbal, met aanvallen aan beide kanten. Echte grote kansen bleven echter, op die eerste na, uit. Zo eindigde de eerste helft doelpuntloos.

Liverpool en Arne Slot zijn na het uitstekende debuutjaar nu in verval geraakt. De Engelse gigant, die afgelopen zomer nog bijna 500 miljoen aan transfers uitgaf staat buiten de top vier en overtuigt niet.

Wel wonnen the Reds vorige week met 4-1 van Newcastle, wellicht kan het goede gevoel worden meegenomen in de wedstrijd tegen City. Eerder dit seizoen speelde de twee ploegen al tegen elkaar in het Etihad Stadium, toen werd er met 3-0 gewonnen door Manchester City.

'We werden weggespeeld'

Slot sprak tegen Engelse media over het verlies van eerder dit seizoen. "In de eerste helft werden we gedurende grote delen weggespeeld. We hebben laten zien dat we met elk team kunnen wedijveren, behalve in grote delen van de eerste helft tegen City. Maar het hielp hen ook dat het doelpunt naar mijn mening om de verkeerde redenen werd afgekeurd en dat zij een strafschop kregen. Toch waren zij de betere ploeg. Zondag willen we een andere kant van onszelf laten zien”, aldus Slot.

Manchester City verkeert ook niet in al te beste vorm. De ploeg van Pep Guardiola speelde vorige week gelijk tegen Tottenham Hotspur. De strijd om het kampioenschap wordt ook steeds moeilijker, City zag gister Arsenal met 3-0 winnen van Sunderland en zo negen punten uitlopen op plek één. Wel heeft de ploeg uit London een wedstrijd meer gespeeld.

Sfeer op Anfield

De wedstrijd wordt gespeeld op het bekende Anfield. Guardiola is vaak op bezoek geweest bij Liverpool. Hij won slechts één keer. Dat was tijdens de Coronapandemie, toen er geen toeschouwers waren. De sfeer is altijd geweldig op Anfield. Dat zal in zo'n belangrijke wedstrijd niet anders zijn.