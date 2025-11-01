Liverpool en Arne Slot hebben zaterdag om negen uur afgetrapt tegen Aston Villa in Anfield. Liverpool moet het momenteel doen met een tiende plaats in de Premier League, terwijl Aston Villa een plaats daaronder staat. Bovendien verloor Liverpool de laatste vier duels in de Engelse competitie, terwijl Aston Villa die juist allemaal won. Er staat de ploeg van Slot dus een zwaar duel te wachten. Volg het duel hieronder live.

Na een minuut stilte vanwege Remembrance Day, is het duel tussen Liverpool en Aston Villa van start gegaan. Remembrance Day is een herdenkingsdag in Engeland die jaarlijks op 11 november plaatsvindt om de dodelijke slachtoffers die tijdens de eerste wereldoorlog gevallen zijn te herdenken. Liverpool herdacht de slachtoffers zaterdag al, omdat dat de laatste dag is dat er in eigen huis gespeeld wordt voor 11 november. Al na vijf minuten stichtte Aston Villa gevaar met een schot op doel.

Liverpool verkeert in een vormcrisis en de druk op de schouders van Slot neemt steeds meer toe. Een groot contrast met vorig seizoen. Toen verbrak de Nederlandse trainer record na record bij de Engelse topclub en kon hij niet stuk in Engeland. De huidige situatie ziet er echter heel anders uit. Slot gaf afgelopen zomer 446 miljoen pond uit aan versterkingen. Nooit eerder gaf een club uit de Premier League zo veel uit. Toch moet Liverpool het momenteel doen met een tiende plaats in de competitie.

Opstellingen

Deze 22 spelers zullen aan de aftrap verschijnen in Anfield:



Liverpool: Mamardashvili; Van Dijk, Konate, Szoboszlai, Mac Allister, Salah, Bradley, Gakpo, Ekitike, Robertson & Gravenberch.



Aston Villa: Martínez; Cash, Konsa, Pau, Digne Onana, Kamara, Mcginn, Guessand, Rogers en Watkins.

Moeite en mazzel

Liverpool won slechts een keer in de afgelopen zeven duels. Aan het begin van het seizoen wist de ploeg van Slot nog de koppositie te pakken, maar al gauw werd duidelijk dat de ploeg niet ongenaakbaar was. Liverpool won een aantal duels met de nodige moeite en mazzel in blessuretijd. Momenteel gaat Arsenal aan kop in de Engelse competitie.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.