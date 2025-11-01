Na ruim tien minuten spelen in de tweede helft heeft Ryan Gravenberch de score voor Liverpool verdubbeld. Vlak voor het einde van de eerste helft wist Mo Salah Liverpool op 1-0 voorsprong te brengen. Hij kreeg het doelpunt cadeau van Aston Villa-keeper Emiliano Martínez, die een fout beging. Ondertussen schaarden de Liverpool-fans zich massaal achter Arne Slot door hem toe te zingen. Volg het duel hieronder live.

Naast Donyell Malen is ook Ian Maatsen in de ploeg gekomen bij Aston Villa. De Oranje-international maakte zichzelf direct belangrijk door de 3-0 van Salah te voorkomen. Niet veel later toonde Boubacar Kamara zijn bravoure door Florian Wiertz door de benen te spelen vlak voor zijn eigen doel.

Gele kaart

Onana kon zijn woede niet beheersen tijdens een corner. Terwijl beide ploegen zich verzamelden voor het doel raakten Alexis Mac Allister en Amadou Onana met elkaar verwikkeld in een fysieke strijd. Onana greep Mac Allister naar de keel, waarna laatstgenoemde naar de grond ging. Even later raakten de twee kemphanen opnieuw in een fysieke strijd, waardoor beide spelers naar de grond gingen. Onana kreeg geel en Liverpool een vrije trap, waarna Mac Allister niet kon laten om gaan juichen voor het gezicht van Onana.

2-0 Gravenberch en Malen als invaller

In de beginfase van de tweede helft verdubbelde Ryan Gravenberch de voorsprong. De Oranje-international werkte de bal met een fraaie treffer in het net en ging daarna lachend op zijn hurken zitten om zijn doelpunt te vieren. Ondertussen werd Slot opnieuw toegezongen en is Donyell Malen in de ploeg gekomen bij Aston Villa.

Doelpunt Salah

Vlak nadat Hugo Ekitike zijn doelpunt afgekeurd zag worden vanwege buitenspel, brengt Mo Salah Liverpool alsnog op voorsprong. Emiliano Martínez beging een fout, waardoor Salah de bal recht in zijn voeten kreeg en de bal alleen nog hoefde binnen te werken. Het is het 250ste doelpunt van Salah voor Liverpool.

Arne Slot toegezongen

Na zo'n 24 minuten speeltijd heeft Aston Villa de meeste kansen gehad. Liverpool was dan ook slordig in de afronding. Toch weerhoudt dat de fans er niet van om zich achter Slot te scharen. De fans zingen de Nederlandse trainer massaal toe. "Arne Slot, lalalala", klinkt het vanaf de tribunes van Anfield op het welbekende deuntje dat Slots voorganger Jürgen Klopp ooit introduceerde.

Belangrijke redding Mamardashvili

Na een kwartier spelen leek Liverpool gevaarlijk te worden. Mo Salah gaf een mooie cross pass op Cody Gakpo, die de bal voor het doel kopte. Ekitike had daar moeten staan, maar stond daar niet, waardoor Liverpool geen gevaar wist te stichten. Direct daarna reageerde Aston Villa met een schot op doel van Matty Cash, maar Giorgi Mamardashvili greep effectief in.

Minuut stilte

Na een minuut stilte vanwege Remembrance Day, is het duel tussen Liverpool en Aston Villa van start gegaan. Remembrance Day is een herdenkingsdag in Engeland die jaarlijks op 11 november plaatsvindt om de dodelijke slachtoffers die tijdens de eerste wereldoorlog gevallen zijn te herdenken. Liverpool herdacht de slachtoffers zaterdag al, omdat dat de laatste dag is dat er in eigen huis gespeeld wordt in de Premier League voor 11 november. Al na vijf minuten stichtte Aston Villa gevaar met een schot op doel.

Vormcrisis

Liverpool verkeert in een vormcrisis en de druk op de schouders van Slot neemt steeds meer toe. Een groot contrast met vorig seizoen. Toen verbrak de Nederlandse trainer record na record bij de Engelse topclub en kon hij niet stuk in Engeland. De huidige situatie ziet er echter heel anders uit. Slot gaf afgelopen zomer 446 miljoen pond uit aan versterkingen. Nooit eerder gaf een club uit de Premier League zo veel uit. Toch moet Liverpool het momenteel doen met een tiende plaats in de competitie.

Opstellingen

Deze 22 spelers zullen aan de aftrap verschijnen in Anfield:



Liverpool: Mamardashvili; Van Dijk, Konate, Szoboszlai, Mac Allister, Salah, Bradley, Gakpo, Ekitike, Robertson & Gravenberch.



Aston Villa: Martínez; Cash, Konsa, Pau, Digne Onana, Kamara, Mcginn, Guessand, Rogers en Watkins.

Moeite en mazzel

Liverpool won slechts een keer in de afgelopen zeven duels. Aan het begin van het seizoen wist de ploeg van Slot nog de koppositie te pakken, maar al gauw werd duidelijk dat de ploeg niet ongenaakbaar was. Liverpool won een aantal duels met de nodige moeite en mazzel in blessuretijd. Momenteel gaat Arsenal aan kop in de Engelse competitie.

