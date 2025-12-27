Liverpool neemt het de dag na kerst op tegen Wolverhampton Wanderers in de Premier League. De laatste competitiewedstrijd van het jaar zal vooral in het teken staan van de overleden Diogo Jota. Jota's zoons Dinis en Duarte zullen als mascottes het veld betreden. De overleden voetballer speelde voor beide ploegen.

Jota kwam afgelopen zomer samen met zijn broer André Silva om het leven bij een tragisch auto-ongeluk in het noorden van Spanje. Jota was op de weg terug naar Engeland en werd daarbij vergezeld door zijn broer. De verwachting is dat Liverpool-captain Virgil van Dijk en Wolves-captain Toti Gomes allebei met een van de twee zoontjes het veld op zullen komen lopen.

Met wie Dinis en wie Duarte mee zal lopen is nog niet bekend. Jota liet ook nog een dochter van één jaar na, maar zij zal niet het veld op komen. Daarnaast zullen er ook vanuit de supporters acties worden georganiseerd om Jota te eren tijdens de eerste wedstrijd tussen Wolves en Liverpool sinds zijn overlijden.

Stand van zaken

Arne Slot ligt al weken onder een vergrootglas bij Liverpool vanwege het tot nu toe teleurstellende seizoen van de landskampioen. Liverpool staat momenteel op de zesde plek in de Engelse competitie. Er lijkt voorzichtig sprake van verbetering in de resultaten. In de laatste vijf competitieduels werd er niet meer verloren. Wolves staat helemaal onderaan in de competitie en verloor de laatste vijf competitieduels.

