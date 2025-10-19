Het duel tussen Liverpool en Manchester United kent een knotsgekke slotfase. Waar Cody Gakpo in de 78ste minuut de gelijkmaker binnenschoot, is het Harry Maguire die de ploeg van Ruben Amorim weer op voorsprong zet met een harde kopbal. Liverpool is hard op weg naar een nieuwe nederlaag. Volg hier het duel live.

Liverpool-coach Slot kan niet beschikken over de Braziliaanse topkeeper Alisson Becker vanwege een heupblessure. Hij wordt vervangen door de Georgiër Giorgi Mamardashvili.

Bij Manchester United kan oud-Ajacied Lisandro Martinez niet spelen vanwege een kruisbandblessure. Hij staat al wel weer op het trainingsveld, maar deze wedstrijd komt voor hem te vroeg.

Opstellingen

Liverpool: Mamardashvili; Bradley, Van Dijk, Konaté, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai; Salah, Isak, Gakpo

Manchester United: Lammens; Dalot, Maguire, De Ligt; Shaw; Fernandes, Casemiro, Amad; Mount, Mbeumo, Cunha

Geen koploper meer

Liverpool begon sterk aan het seizoen, maar de ploeg heeft de laatste drie wedstrijden verloren (in de Premier League tegen Crystal Palace en Chelsea en in de Champions League tegen Galatasaray). Hierdoor zijn ze de koppositie verloren aan Arsenal. Een overwinning zou daarom erg welkom zijn, aangezien ze dan het gat tot de huidige koploper verkleinen tot slechts één punt.

Bij Manchester United gaat het al langere tijd een stuk minder. Zo staat de ploeg van Ruben Amorim op een karige twaalfde plaats in de Premier League. Al wonnen ze hun laatste competitiewedstrijd wel tegen Brentford.

