LIVE PSV - Ajax | Peter Bosz en Francesco Farioli kiezen voor verrassing in hun opstelling

De topper tussen PSV en Ajax staat onder hoogspanning. De Eindhovense thuisploeg moet winnen om de titelrace in de Eredivisie spannend te houden. De achterstand op de rivaal uit Amsterdam bedraagt immers zes punten. Volg de kraker hier live. Inmiddels zijn de opstellingen van beide ploegen bekend. Veel plezier met de wedstrijd.

De aftrap in het Philips Stadion is om 14.30 uur. De leiding is in handen van scheidsrechter Serdar Gözübüyük. Volgens voormalig scheidsrechter Reinold Wiedemeijer is het verstandig om Gözübüyük en niet Danny Makkelie op de wedstrijd te zetten, zei hij eerder tegen Sportnieuws.nl.

Opstellingen PSV en Ajax

Ajax lijkt toch te kunnen beschikken over Youri Baas, meldt Jan Joost van Gangelen bij Goedemorgen Eredivisie. Verder meldt de verslaggever basisplaatsen voor Lucas Rosa (rechtsachter) en Steven Berghuis (rechtsbuiten). Dat betekent dat Bertrand Traoré op de bank begint. Bij PSV is er geen ruimte voor Jerdy Schouten in de basis, hij blijkt niet fit genoeg.

PSV: Benitez; Dest, Flamingo, Boscagli, Mauro; Veerman, Saibari, Til; Perisic, De Jong, Lang.



Ajax: Matheus; Rosa, Sutalo, Baas, Hato; Henderson, Taylor, Klaassen; Berghuis, Brobbey, Godts.

