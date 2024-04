LIVE PSV - AZ | Johan Bakayoko zet thuisploeg snel op voorsprong

PSV en AZ trapten zaterdag om 18.45 uur af in het Philips Stadion te Eindhoven. De clubs spelen hun 29e wedstrijd in de Eredivisie van dit seizoen. Koploper PSV kan de voorsprong op nummer twee Feyenoord vergroten van negen tot twaalf punten. AZ is en blijft sowieso vierde.

Na een open en aantrekkelijk begin maakte Johan Bakayoko na negen minuten de openingstreffer. De Belg tikte in de loop de bal binnen. Malik Tillman leverde de assist.

Opstellingen van PSV en AZ

Bij PSV zijn Ismael Saibari en Hirving Lozano er niet bij vanwege blessures. Het meespelen van Jerdy Schouten was ook lang onzeker. Hij ontbrak dinsdag nog tegen Excelsior, maar hij is van de partij. Trainer Peter Bosz koos deze basiself: Benitez, Teze, Schouten, Boscagli, Dest, Mauro Jr, Til, Veerrman, Bakayoko, De Jong, Tillman.

AZ start met: Ryan, Sugarara, Goes, Clasie, Pavlidis, De Wit, Belic, Van Bommel, Mijnans, Moller Wolfe, Bazoer.

Thijs Slegers

De Eredivisietopper wordt speciaal omgedoopt tot 'Thijswedstrijd'. Het duel staat in het teken van de vorig jaar overleden perschef Thijs Slegers. Rondom de wedstrijd wordt er door Supportersvereniging PSV geld ingezameld.

Topper PSV - AZ in het teken van overleden perschef Thijs Slegers: 'Willen 100.000 euro ophalen' De Eredivisietopper tussen koploper PSV en AZ wordt komende zaterdag speciaal omgedoopt tot 'Thijswedstrijd'. Het duel staat in het teken van de vorig jaar overleden perschef Thijs Slegers. Rondom de wedstrijd wordt er door Supportersvereniging PSV geld ingezameld.