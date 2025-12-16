PSV neemt het dinsdagavond op tegen amateurploeg GVVV in de Eurojackpot KNVB Beker. Alles en iedereen verwacht een overwinning voor de koploper van de Eredivisie. Trainer Peter Bosz zal dan ook voor de nodige wissels en talenten kiezen in zijn opstelling.

Eén van de wissels die een kans krijgt is Nick Olij, zo verklapte Bosz al. De keeper kwam deze zomer voor drie miljoen euro over van Sparta Rotterdam, maar verloor bij PSV de strijd onder de lat van Matej Kovar. Laatstgenoemde is op huurbasis (met verplichte transfer) overgekomen van Bayer Leverkusen.

Deze wedstrijd was ook dé kans voor Adamo Nagalo om eens minuten te maken voor PSV, want de centrale verdediger maakte dit seizoen nog geen enkele minuut voor het eerste elftal (en ook niet voor Jong PSV). Maar de 23-jarige Nagalo, die in de zomer van 2024 voor zeven miljoen euro overkwam van FC Nordsjaelland, is met Burkina Faso op de Afrika Cup.

GVVV

Tegenstander GVVV uit Veenendaal speelt in de Tweede Divisie, het hoogste amateurniveau van Nederland. De ploeg wordt al ruim vier jaar gecoacht door Gery Vink, die lang trainer was in de jeugdopleiding van Ajax. GVVV staat momenteel achtste in de Tweede Divisie.

De wedstrijd is in het Philips Stadion en daar baalt het bestuur van GVVV wel van. Een thuisduel had de amateurclub duizenden euro's extra opgeleverd. In 2019 kwam PSV al op bezoek in Veenendaal en dat leverde toen héél veel geld op. Trainer Vink rekende al uit dat de club zo'n 75.000 euro misloopt.

Penningmeester Loek Budding vertelde over het vorige duel aan het AD: "We hadden toen vijfduizend betalende bezoekers, de winst uit de kantineomzet en natuurlijk de standaardvergoeding van de KNVB."