PSV neemt het dinsdagavond op tegen amateurploeg GVVV in de Eurojackpot KNVB Beker. Alles en iedereen verwacht een overwinning voor de koploper van de Eredivisie. Trainer Peter Bosz zal dan ook voor de nodige wissels en talenten kiezen in zijn opstelling.

PSV besliste de wedstrijd al héél vroeg. Binnen tien minuten stond het 2-0 voor de regerend landskampioen, door doelpunten van Guus Til en Paul Wanner. Het is de eerste goal van de 19-jarige Duitse aanwinst in het shirt van de Eindhovenaren. Het talent kwam deze zomer voor vijftien miljoen euro over van Bayern München.

In de 22e minuut moest Couhaib Driouech geblesseerd het veld verlaten. De een zijn dood is de ander zijn brood, want Tai Abed mocht debuteren voor PSV 1. De 21-jarige aanvaller uit Israël speelde al tachtig wedstrijden (26 goals) voor het Jong-elftal. Hij kwam vier seizoenen geleden over van Hapoel Tel Aviv.

Ivan Perisic viel na de thee in en was nog geen tien minuten later trefzeker: de Kroaat zorgde voor de 3-0 in het Philips Stadion en maakte aan alle laatste twijfels een einde.

Pech voor Nick Olij

Eén van de wissels die een kans zou krijgen was Nick Olij, zo verklapte Bosz al. De keeper kwam deze zomer voor drie miljoen euro over van Sparta Rotterdam, maar verloor bij PSV de strijd onder de lat van Matej Kovar. Laatstgenoemde is op huurbasis (met verplichte transfer) overgekomen van Bayer Leverkusen. Vlak voor de aftrap kwam er echter dramatisch nieuws: Olij raakte in de warming-up geblesseerd, waardoor Kovar toch onder de lat stond.

Deze wedstrijd was ook dé kans voor Adamo Nagalo om eens minuten te maken voor PSV, want de centrale verdediger maakte dit seizoen nog geen enkele minuut voor het eerste elftal (en ook niet voor Jong PSV). Maar de 23-jarige Nagalo, die in de zomer van 2024 voor zeven miljoen euro overkwam van FC Nordsjaelland, is met Burkina Faso op de Afrika Cup.

GVVV

Tegenstander GVVV uit Veenendaal speelt in de Tweede Divisie, het hoogste amateurniveau van Nederland. De ploeg wordt al ruim vier jaar gecoacht door Gery Vink, die lang trainer was in de jeugdopleiding van Ajax. GVVV staat momenteel achtste in de Tweede Divisie.