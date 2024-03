LIVE | PSV hard op weg naar eerste nederlaag in Eredivisie op bezoek bij NEC

Koploper PSV zit in serieuze problemen. De Eindhovenaren staan met nog een half uur te gaan met 3-1 achter op bezoek bij het in vorm verkerende NEC. PSV kwam via Johan Bakayoko nog wel op voorsprong, maar gaf de wedstrijd daarna zelf helemaal weg. Lasse Schöne (penalty), Kodai Sano en Sylla Sow scoorden.

Peter Bosz ging al met een chagrijnig de kleedkamer in, niet veel later werd zijn gemoedstoestand er niet beter op. PSV had het in de openingsfase even lastig tegen de Nijmegenaren, maar na de openingsgoal van Bakayoko was het heer en meester. PSV vergat alleen de 0-2 en misschien wel 0-3 te maken.

Foutjes Veerman

Dus kreeg PSV de deksel op de neus, ook nog eens door een eigen fout. Joey Veerman, normaal gesproken zo zuiver in balbezit, leverde de bal zo in bij NEC-aanvaller Sow. Veerman probeerde zijn fout goed te maken, maar veegde daarbij de benen van Sow onderuit. Penalty, oordeelde Bas Nijhuis (die in Nijmegen de geblesseerde Pol van Boekel vervangt) na het zien van de beelden.

De scheidsrechter gaf eerst voordeel, wat er half kwam. NEC schoot na de overtreding van Veerman uit kansrijke positie naast en daarna werd Nijhuis naar het scherm geroepen. Hij vond het een strafschop en dus mocht aanvoerder Schöne achter de bal gaan staan. Hij faalde niet oog-in-oog met Walter Benítez: 1-1 bij rust.

NEC direct op voorsprong

Bosz greep in en bracht Malik Tillman voor de tegenvallende Hirving Lozano. Dat zorgde niet meteen voor een schokeffect. Sterker nog, de goal viel aan de andere kant. Mees Hoedemakers vond de vuisten van Benítez, maar die stompte de bal voor de voeten van de instormende Sano: 2-1.

Het Goffertstadion ontplofte een klein kwartier later opnieuw. Na een lange bal van keeper Jasper Cillessen stoomde invaller Brayann Pereira op aan de rechterkant. Zijn strakke voorzet bereikte Sow, die de bal hoog in de touwen roste.