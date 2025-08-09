Landskampioen PSV speelt op zaterdagavond haar eerste competitiewedstrijd tegen Sparta Rotterdam. De Eindhovenaren begonnen al sterk aan het seizoen door Go Ahead Eagles met 2-1 te verslaan in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. De ploeg van trainer Peter Bosz hoopt deze sterke seizoensstart voort te zetten. Dankzij doelpunten van Ruben van Bommel, Ivan Perisic en Sergino Dest in de eerste helft lijkt dat ook te gebeuren

PSV wil voor het derde jaar op rij landskampioen worden. Een goede start aan de competitie is daarbij geen overbodige luxe. In eigen huis proberen de Eindhovenaren de eerste drie punten van het seizoen te pakken. De start van de wedstrijd was in ieder geval goed. Van Bommel werd in de derde minuut diep gestuurd. Hij leek vervolgens een voorzet te geven vanaf links, maar hij verraste Sparta-doelman Joel Drommel, die nota bene wordt gehuurd van PSV, door zijn bal in de korte hoek te plaatsen. Drommel krijgt zijn handen er tegen de bal aan, maar tikt hem vervolgens in eigen doel. Een pijnlijke blunder voor de keeper die er zichtbaar van baalde.

In de minuten die op de 1-0 volgden, creëerde PSV veel kansen, maar wist deze niet af te maken. Totdat de Eindhovenaren op slag van rust een hoekschop kregen. Joey Veerman gleed uit bij het nemen van de corner, maar desondanks kwam deze op het hoofd van Perisic, die de bal hard in de linkeronderhoek kopte. Een verdediger probeerde nog weg te werken, maar tevergeefs. Hierdoor is de voorsprong van PSV verdubbeld.

In de blessuretijd van de eerste helft waren de PSV-spelers de bal aan het rondtikken alsof het niks is. De bal kwam uiteindelijk bij Sergino Dest terecht, die de bal vanaf randje strafschopgebied keihard in de korte linker bovenhoek ramde. Drommel was totaal kansloos bij dit prachtige doelpunt.

Nog een blunder

In de tweede helft trok. Marvin Young liep het hlave veld over met de bal, maar verloor deze vervolgens op het middenveld. PSV kwam er vervolgens razendsnel uit. Vervolgens kon Veerman schieten vanaf 18 meter. Zijn inzet in de linker onderhoek was echter vrij zwak, maar alsnog eindigde deze in het netje nadat Joel Drommel wéér zijn handen niet goed tegen de bal kan krijgen. De doelman reageerde vervolgens zichtbaar boos op zichzelf.

Opstellingen

Peter Bosz heeft zijn elftal op een positie gewijzigd ten opzichte van de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Ruben van Bommel start als linksbuiten, waardoor Couhaib Driouech op de bank belandt. In de spits krijgt Alassane Plea de voorkeur, terwijl Ricardo Pepi niet in de selectie zit. Afgelopen zondag viel Pepi nog in.

PSV: Matej Kovar, Sergino Dest, Ryan Flamingo, Yarek Gasiorowski, Mauro Junior, Joey Veerman, Jerdy Schouten, Ismael Saibari, Ivan Perisic, Alassane Plea, Ruben van Bommel.

Sparta: Joel Drommel, Patrick van Aanholt, Bruno Martins Indi, Marvin Young, Said Bakari, Pelle Clement, Jens Toornstra, Joshua Kitolano, Shunsuke Mito, Tobias Lauritsen, Sayfallah Ltaief.

Nieuwe spelers

Trainer Peter Bosz heeft deze zomer enkele nieuwe spelers tot zijn beschikking gekregen. Hij hoopt dat ze gelijk presteren, al is dat nog geen zekerheid. "Ik denk dat ze weten wat er van ze gevraagd wordt, maar zaken moeten nog worden ingeslepen. Het is niet dat al die automatismen al vlekkeloos gaan. Dat heeft even tijd nodig", aldus de PSV-trainer tegenover de camera van ESPN.

Alles over de Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.