PSV is afgereisd naar Griekenland voor de cruciale Champions League-kraker tegen Olympiakos. Na de indrukwekkende overwinning op Napoli (6-2) hopen de Eindhovenaren hun sterke reeks voort te zetten in het miljardenbal. In het Georgios Karaiskákisstadion in Piraeus wacht een zware strijd in een sfeervolle en intimiderende ambiance. Volg de wedstrijd hieronder live van 21.00 uur.

De ploeg van Peter Bosz staat er goed voor na de vorige speelronde, waarin de eerste drie punten werden gepakt tegen Napoli. Met die overwinning heeft PSV vier punten meer dan Olympiakos, dat tot nu toe slechts één keer gelijk speelde. De Griekse topclub kreeg klappen tegen Arsenal (2-0) en FC Barcelona (6-1) en wist zelfs thuis niet voorbij debutant Pafos FC (0-0).

Alle ogen op Ismael Saibari

Alle ogen zijn gericht op Ismael Saibari, de 24-jarige middenvelder die uitblinkt in de beste fase van zijn carrière. Met tien doelpunten in de laatste acht wedstrijden is hij een cruciale speler in het team van Peter Bosz. Vooral in oktober imponeerde Saibari met acht treffers, een prestatie waarmee hij zich boven alle spelers uit de topcompetities van Europa plaatste.

PSV'er Ismael Saibari heeft zichzelf in een mooi rijtje geschoten met zijn doelpunten tegen Feyenoord en Fortuna Sittard. Hij heeft de meeste goals van alle spelers in de top-6 competities in de maand oktober. #PSV #Saibari #olypsv pic.twitter.com/GS8WTnXp6s — Aron Kattenpoel (@KattenpoelAron) November 4, 2025

Recordtransfer voor Ismael Saibari?

Volgens oud-profvoetballer Ali Boussaboun geeft de middenvelder van PSV de laatste weken duidelijk zijn niveau aan. "Hij is de beste speler van de Eredivisie en kan zomaar vertrekken voor meer dan vijftig miljoen euro", liet de dertienvoudig international van Marokko weten aan deze site.

Wedstrijd onder leiding van bekende arbiter

Clément Turpin is de scheidsrechter van dienst. Hij heeft eerder wedstrijden van het Nederlands elftal gefloten en ook de Nederlandse topclubs zijn bekend met de Fransman. Als ervaren arbiter heeft hij talloze grote duels geleid. Toch blijft er in Nederland één wedstrijd van hem in het geheugen hangen: een confrontatie van bijna tien jaar geleden die volledig uit de hand liep.

Olympiakos - PSV

Om 21.00 uur Nederlandse tijd klinkt het eerste fluitsignaal voor wat een spannende ontmoeting belooft te worden. Kan PSV de Griekse heksenketel trotseren en een stap dichterbij de tussenronde van de Champions League te zetten?

