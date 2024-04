LIVE Real Madrid - FC Barcelona | Zware blessure Frenkie de Jong, discutabele VAR-beslissing bij goal

Wie dacht dat de voetbalzondag ophield na de bekerfinale, heeft niet in de Spaanse competitie gekeken. Zondagavond om 21.00 uur is namelijk ook El Clasico, de wedstrijd tussen Real Madrid en FC Barcelona.

FC Barcelona móét winnen om de spanning in La Liga terug te brengen. De achterstand op koploper Real Madrid is al acht punten, met na El Clasico nog zes duels te gaan. Frenkie de Jong staat in de basis van de topper in Spanje.

De eerste helft van El Clasico was een enerverende. Andreas Christensen opende brutaal de score voor Barça en zag Vinicius uit een penalty de gelijkmaker maken. De goal van Yamal werd afgekeurd en daar was veel discussie over. Maar alles werd weer gerelativeerd toen Frenkie de Jong met op het oog een zware blessure per brancard van het veld moest. Hij kreeg een staande ovatie en applaus van de fans van Real Madrid.

Opstellingen Real Madrid en FC Barcelona

Opstelling Real Madrid: Lunin, Lucas Vasquez, Rüdiger, Tchouameni, Valverde; Modric, Bellingham, Kroos en Camavinga; Rodrygo en Vinicius.



Opstelling FC Barcelona: Ter Stegen, Cancelo, Cubarsi, Araujo, Koundé; Gundogan, Christensen, De Jong; Raphinha, Lewandowski en Yamal.

Welke zender Real Madrid - FC Barcelona?

De wedstrijd is live te zien op Ziggo Sport. Op het gratis kanaal (14) en Select. Om 21.00 uur is de aftrap in Santiago Bernabeu.