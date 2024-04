LIVE | Real Madrid leidt bij rust tegen Manchester City na wervelende openingsfase

Het affiche tussen Real Madrid en Manchester City in de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Champions League stelt nog niet teleur. Binnen een kwartier stond het al 2-1 voor de Koninklijke, die door een slimmigheidje van Bernardo Silva nog wel op achterstand kwamen.

Al binnen drie minuten was het raak voor The Citizens. Silva nam een vrije trap slim door de bal laag in te schieten. Real Madrid-keeper Andriy Lunin verkeek zich erop en dus kwam de uitploeg op voorsprong. Misschien had de Portugees de vrije trap niet eens genomen als Kevin De Bruyne erin stond, maar hij zou schijnbaar hebben overgegeven voor de wedstrijd.

Onsmakelijke reden voor passeren Kevin De Bruyne in Champions League-kraker: 'In de kleedkamer begon het' Pep Guardiola zorgde voor een grote verrassing in de opstelling van Manchester City door Kevin De Bruyne op de bank te zetten. Het blijkt echter dat de Belg niet zomaar gepasseerd is voor het duel met Real Madrid in de kwartfinale van de Champions League. Guardiola deelde namelijk de ietwat onsmakelijke details over zijn afwezigheid.

Keepertje? Bernardo Silva knalt vrije trap laag erin tegen Real Madrid Manchester City staat al vroeg op voorsprong in Estadio Santiago Bernabéu. Bernardo Silva mocht aanleggen voor een vrije trap na een domme overtreding van Aurélien Tchouaméni. De Portugees verraste keeper Real Madrid-keeper Andriy Lunin met een lage schuiver: 1-0 voor City.

Het was smullen geblazen in Estadio Santiago Bernabéu, want amper twaalf minuten later stond het alweer 2-1 voor Real Madrid. Eeen afstandsschot van Eduardo Camavinga raakte het been van Ruben Dias en dus was keeper Stefan Ortega kansloos. Het doelpunt kwam uiteindelijk op naam van de Portugese verdediger.

Ortega werd twee minuten later ook verrast door Rodrygo. De Braziliaan werd weggestuurd, hield knap in en frommelde de bal tergend langzaam langs de kansloze keeper van City: 2-1.