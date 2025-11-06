Robin van Persie zal aan de bak moeten met Feyenoord in de Europa League op bezoek bij VfB Stuttgart. De Rotterdammse selectie is flink uitgedund en de trainer mist een boel sleutelspelers van zijn normale basisopstelling. Daarbij spelen ze tegen, wat Van Persie, een Champions League-ploeg noemde. Volg alle ontwikkelingen over het duel hier live.

Robin van Persie kreeg afgelopen dagen slecht nieuwsgesprek na slecht nieuwsgesprek. Zijn spelers vielen bij bosjes in de lappenmand. Dat betekent dat Van Persie behoorlijk moet gaan improviseren met zijn opstelling tegen Stuttgart. Feyenoord-aanvoerder Sem Steijn is er niet bij, net als Ibeom Hwang, die als laatste uitviel. Hij is in ieder geval voor de rest van dit kalenderjaar afwezig.

Feyenoord

Waar Feyenoord normaliter het sterkst is op het middenveld, valt daar nu niet meer van te spreken. Legio opties had Van Persie altijd, maar nu zal hij vermoedelijk zelfs een aanvaller naar het middenveld moeten sturen. Met de blessures van Steijn, Oussama Targhalline, Hwang en Jakub Moder heeft Feyenoord weinig middenvelders meer over. Vermoedelijk zal Leo Sauer van de linksbuitenpositie terugschijven naar 'tien'.

Van Persie sprak er op de persconferentie over en was niet blij: " Valente had ik bijvoorbeeld wel wat rust willen geven. Straks is er een interlandperiode en misschien zit hij dan wel bij Oranje. Ik weet overigens helemaal niet of hij wordt opgeroepen hoor. En van Quinten Timber zei ik in het weekeinde inderdaad dat Go Ahead Eagles al drie dagen na VfB Stuttgart komt en dat is niet ideaal. Maar we zijn wel een voetbalclub, de luxe van rust geven is er nu niet.’’

Fans in Stuttgart

Er zijn veel Rotterdammers afgereisd naar de Duitse stad en dat zorgt ook voor veel politie op straat. De autorit van een uur of 7 is door velen gemaakt waarvan een boel al gauw de eerste de beste biergarten in het Duitse hebben opgezocht. Zo zag het er gister uit:

Alles over de Europa League

Check hier het laatste nieuws over de Europa League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.