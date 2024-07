Live Roemenië - Nederland | Steven Bergwijn start, géén Joey Veerman

Roemenië - Nederland is vanavond (18.00 uur) de wedstrijd in de achtste finales van het EK voetbal waar iedereen naar uitkijkt. Kan Oranje een plek in de kwartfinale pakken? Of is de ploeg van bondscoach Ronald Koeman nog altijd niet hersteld van de klap tegen Oostenrijk? De straten van München kleuren langzaamaan weer oranje. Volg alles rondom Roemenië - Nederland via dit artikel.

We zijn er de hele dag met een liveblog bij, waarin alle zaken rondom Roemenië - Nederland worden bijgehouden: van opmerkelijke fans, de spelersvrouwen op de tribune, de uitgebreide statistieken tijdens de wedstrijd, tot aan de reacties van Koeman en spelers.

Opstelling Oranje

De opstelling van Oranje is bekend, met drie wijzigingen ten opzichte van de basiself van het duel tegen Oostenrijk. Dat Joey Veerman niet mag starten, zal voor weinig mensen als een verrassing komen. Xavi Simons keert terug in de startopstelling, net als Denzel Dumfries. Dat gaat ten koste van Lutsharel Geertruida. Opvallend is een basisplaats voor Steven Bergwijn, die Donyell Malen op rechtsbuiten vervangt.



Opstelling Roemenië: Nita; Ratiu, Dragusin, Burca, Mogos; M. Marin; Man, Stanciu, R. Marin, Hagi; Dragus



Opstelling Nederland: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Reijnders, Simons; Bergwijn, Depay, Gakpo.

Oranjemars

De Oranjemars begon al om 12:00 uur in München, ondanks dat de wedstrijd pas om 18:00 uur begint. Toch waren de Nederlanders alweer massaal aanwezig én in opperbeste stemming om er weer een mooi feestje van te maken in Duitsland.

Scheidsrechter Roemenië - Nederland

De scheidsrechter bij Roemenië - Nederland is een Duitser: Felix Zwayer. Op het eerste oog geen opvallende naam, maar aan zijn naam kleeft al twintig jaar een vieze smaak. Telkens als hij negatief in het nieuws komt, dan wordt een matchfixingschandaal van jaren terug aangehaald. Het blijft hem achtervolgen.

Makkelijke tegenstander?

Toen Roemenië als tegenstander van Nederland bekend werd, ging er al een jubelstemming op in het land. Dat varkentje zouden 'we' wel even gaan wassen, was de tendens. Maar ex-international Rafael van der Vaart, die in Roemenië woont met zijn vriendin Estavana Polman, vreest de Roemenen.

Plussen en minnen

Hoe moet Nederland die 'gevaarlijke' Roemenen aanpakken? Dat is de vraag aan bondscoach Koeman. Hij moet zijn team klaarstomen voor de achtste finale. En dat moet anders dan dat hij tegen Oostenrijk deed. Toen viel heel het Nederlands elftal, inclusief de bondscoach, door de mand. Met deze plussen en minnen moet Koeman rekenen in München.

Joey Veerman en de troost

De hoop van Nederland is gevestigd op een herstel na de deceptie tegen Oostenrijk (3-2 nederlaag). Hoe is het bijvoorbeeld met Joey Veerman, die al in de eerste helft werd geslachtofferd en daarna troost zocht bij zijn vriendin en zoontje. Volgens Berry van Aerle moet de gevallen PSV'er 'gewoon weer in de basis'. Alle spelers hadden een weekje de tijd om bij te komen en te resetten, dat deden ze veelal met hun geliefden en familie.

Memphis, Virgil en Xavi

Overigens benieuwd waarom spelers als Virgil van Dijk, Memphis Depay en Xavi Simons niet met hun achternamen, maar met hun voornamen achterop het shirt spelen? Dat zochten we voor je uit.