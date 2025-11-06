FC Utrecht wist tot nu toe geen punten te behalen in de competitiefase, maar tegen het FC Porto van Francesco Farioli kwam het wél op voorsprong. Miguel Rodriguez schoot de bal in de tweede helft schitterend in het doel van de Portugese grootmacht: 1-0. Volg alle ontwikkelingen van deze wedstrijd hieronder live.

De Europa League-campagne van FC Utrecht verloopt tot nu toe teleurstellend. De Domstedelingen verloren hun eerste drie wedstrijden: van Olympique Lyon (0-1), Brann (1-0) en SC Freiburg (2-0). Tegen FC Porto hoopt de ploeg van Jans eindelijk resultaat te boeken. Het is de ultieme test om te laten zien wat de Domstedelingen in Europa waard zijn.

Het begin verliep, zoals verwacht tegen een Europese grootmacht, zeer moeizaam. Binnen enkele minuten kreeg Gabri Veiga al de kans om de bal binnen te schieten, maar zijn poging ging rakelings naast het Utrechtse doel. Kort daarna kreeg FC Porto een uitgelezen mogelijkheid om de openingstreffer te maken, maar dankzij het nodige kunst- en vliegwerk wist de wankelende verdediging van FC Utrecht opnieuw stand te houden.

Schotse scheidsrechter onverbiddelijk

Na een half uur nam scheidsrechter John Beaton de hoofdrol op zich tijdens de Europa League-kraker. De Schot had weinig geduld met Pepê, die om een overtreding vroeg en zijn onvrede uitte met meerdere gebaren, wat hem een gele kaart opleverde. Nog geen twee minuten later trapte David Min per ongeluk op de schoen van Dominik Prpić, die vervolgens een gele kaart kreeg vanwege zijn protesten richting de arbitrage. Beaton maakte meteen duidelijk waar hij voor stond: hij tolereert geen tegenspraak.

Miguel Rodriguez doet Farioli wéér pijn

FC Utrecht begon na rust sterk en dat resulteerde direct in een doelpunt. Souffian El Karouani verraste met een slimme vrije trap die Miguel Rodriguez in ideale schietpositie bracht. De Spanjaard aarzelde geen moment en knalde de bal hard in het dak van het doel: 1-0. Hij bezorgde daarmee opnieuw trainer Farioli van Porto een pijnlijke ervaring in de Galgenwaard, net zoals op 20 april eerder dit jaar, toen FC Utrecht een rol speelde in het verval van Ajax rondom de titelstrijd.

Oude bekende in Galgenwaard

Francesco Farioli, die vorig seizoen nog als trainer van Ajax actief was, is geen onbekende voor Jans. In de Eredivisie stonden beide coaches twee keer tegenover elkaar. FC Utrecht speelde toen met 2-2 gelijk in Amsterdam en boekte een indrukwekkende 4-0 overwinning in Stadion Galgenwaard. Farioli keert vanavond terug naar Utrecht, maar dit keer als coach van FC Porto.

De ploeg van de Italiaan doet het aanzienlijk beter in de Europa League. De Portugezen wisten twee overwinningen te boeken, tegen Red Bull Salzburg (0-1) en Rode Ster Belgrado (2-1). Enkel Nottingham Forest bleek een maatje te groot (2-0). Trainer Farioli heeft duidelijke ambities: het doel van FC Porto is om zich rechtstreeks te plaatsen voor de achtste finales en de play-offs te ontlopen.

FC Utrecht - FC Porto

Kan Ron Jans zijn ploeg inspireren om de eerste punten van deze Europa League-campagne te behalen? Of weet Farioli met FC Porto te profiteren van de huidige vormdip van de Nederlandse club? De wedstrijd begint om 18.45 uur in Stadion Galgenwaard.

