LIVE Spanje - Frankrijk | Spanjaarden op voorsprong bij rust mede door wereldgoal Lamine Yamal

Om 21:00 uur zijn Spanje en Frankrijk begonnen aan de eerste halve finale van het EK 2024. Het strijdtoneel is de Munich Football Arena. Met ons live-artikel ben jij vooraf, tijdens én na de halve finale op de hoogte. Mis het niet.

Volg Spanje - Frankrijk ook via ons liveblog, met de tussenstand en veel statistieken.

Kopgoal Randal Kolo Muani

Spanje nam het initiatief in de openingsfase en dat resulteerde gelijk in een goede kans. Na een goede voorzet van Lamine Yamal kopt Fabian Ruiz van dichtbij over. Nog geen vijf minuten later kopte Randal Kolo Muani in een vergelijkbare situatie wel raak na een prachtbal van Kylian Mbappé. Frankrijk, dat pas de eerste veldgoal maakte, op voorsprong.

Spanje buigt het razendsnel om

Frankrijk liet veel betere dingen zien dan in de rest van het toernooi en er waren mogelijkheden op 2-0. Maar binnen no time waren de rollen omgedraaid. Allereerst was er een wereldtreffer van Lamine Yamal, die de bal vanaf een meter of 25 via de paal erin schoot. Vijf minuten later stond het alweer 2-1 voor Spanje na een fraaie actie van Dani Olmo, die via Jules Koundé raak schoot. De elfde eigen goal van het toernooi.

Uitfluiten Marc Cucurella

Wat opvalt tijdens de halve finale tussen Spanje en Frankrijk is dat Marc Cucurella bij ieder balcontact wordt uitgefloten. Wij zochten uit waarom.

Verrassingen in de opstellingen

Antoine Griezmann is zijn basisplaats bij Frankrijk kwijt. Bondscoach Didier Deschamps heeft ervoor gekozen om tegen Spanje de hele voorhoede van Paris Saint-Germain een kans te geven. Dat betekent dat Kolo Muani aan de aftrap verschijnt in München.

Bijzondere wedstrijd voor Aymeric Laporte

Aymeric Laporte is een Fransman, maar speelt vanavond zijn 34e interland voor Spanje. Ook Robin Le Normand, geschorst voor deze halve finale, is een Fransman.

Weer een boete voor Spanje?

Spanje riskeert weer een boete bij het opstellen van de zestienjarige Lamine Yamal. In Duitsland zijn strenge regels voor het werken op late tijdstippen. Eerder dit toernooi hielde de Spanjaarden zich niet aan de Duitse wet.

Spanje moet puzzelen

Voor Frankrijk is de keuze reuze in aanloop naar de halve finale: iedereen is fit en niemand is geschorst. Dat is bij tegenstander Spanje wel anders, daar ontbreken drie basisspelers.

Heeft Lionel Messi de jonge Lamine Yamal betoverd?

Lamine Yamal laat dit EK geweldige dingen zien. En dat pas op zestienjarige leeftijd - overigens viert hij 13 juli zijn zeventiende verjaardag. Het kan zijn dat Lionel Messi de Spanjaard op jonge leeftijd heeft betoverd met zijn voetbalkunsten. In december 2007 ging Messi op de foto met een jonge Yamal. Die ging de afgelopen week viraal. Je vindt hem hier:

Zender halve finale

Uiteraard wil jij niks missen van de halve finale tussen Spanje en Frankrijk, maar dan moet je wel weten waar en hoe laat de wedstrijd wordt uitgezonden. Dat kan via onze handige TV-gids.

Spaanse bondscoach looft Frankrijk

Frankrijk geldt als één van de favorieten voor de eindzege, maar het spel is heel het toernooi nog niet om aan te gluren. Bovendien hebben de Fransen nog geen velddoelpunt gemaakt. Desondanks is de Spaanse bondscoach Luis de la Fuente beducht voor de kwaliteiten van Frankrijk. "De Fransen hebben spelers van topniveau en zijn een heel goed collectief. Ik word altijd blij van voetbal en het Franse spel heeft mij niet verveeld. We hebben gewoon verschillende speelstijlen", zei hij.

Woedende Griezmann en relletje Morata

De aanloop van Frankrijk naar de halve finale verliep niet vlekkeloos. Zij trainden op penalty's en dat werd door een Frans medium op X geslingerd. Dat schoot bij Antoine Griezmann in het verkeerde keelgat.

Maar ook aan de andere kant donderde het, in het geval van spits Álvaro Morata. De spits die in vijf duels één goal maakte is het niet eens met de kritiek die hij uit eigen land krijgt op zijn spel. Morata dreigde dan ook met het beëindigen van zijn interlandloopbaan.